حزب العمال يدعو لحضور لقاء حواري مهني حول واقع ومستقبل الضمان

وطنا اليوم:الزملاء والزميلات في الاحزاب والجمعيات والنقابات المهنية والعمالية الاردنية المحترمين..

يتشرف حزب العمال بدعوتكم لحضور لقاء حواري مهني حول واقع ومستقبل الضمان الاجتماعي في ظل تعديلات القانون

يتحدث في هذا اللقاء خبير الضمان الاستاذ موسى الصبيحي يتبعه مداخلات السادة الحضور..

وذلك يوم الاثنين المرافق ١٦/٢/٢٠٢٦

الساعة السادسة مساءا في مقر حزب العمال

الكاىن في الشميساني ، شارع الشريف ناصر بن جميل، بناية ١٤، الدور الاول

للتإكيد او الاعتذار:

٠٧٧٦٠٥٠٥٥٠

حضوركم مهم للخروج بتوصيات ترفع الى صناع القرار.