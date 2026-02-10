وفدٌ أكاديميّ من جامعة ساوثهامبتون البريطانيّة يزور مستشفى الجامعة الأردنيّة ويبحثُ آفاقَ التعاون الطبيّ والبحثيّ

وطنا اليوم:استقبل مدير عام مستشفى الجامعة الأردنيّة الأستاذ الدكتور نادر البصول، اليوم الثلاثاء، وفدًا أكاديميًّا من جامعة ساوثهامبتون البريطانيّة، بهدف بحث آفاق التعاون الأكاديميّ والبحثيّ في المجالات الطبيّة والصحيّة والابتكار التكنولوجيّ.

وضمّ الوفد نائب عميد كليّة الابتكار وريادة الأعمال في الرعاية الصحيّة، ومسؤولة برنامج الماجستير في التكنولوجيا الطبيّة والابتكار والتّصميم سوزان باتريك، وأستاذ علم الأعصاب المعرفيّ الدكتور مارك فليتشر.

وخلال اللقاء، استعرضَ البصول، دور المستشفى الرياديّ كمؤسّسةٍ تعليميّةٍ، علاجيّةٍ وبحثيّة، وما يضمّه من كوادر طبيّة متخصّصة وبرامجَ تدريبيّة متقدّمة، مؤكدًا أهميّةَ توسيع الشّراكات الدوليّة بما يُسهم في تطوير التعليم الطبيّ والبحث العلميّ وتحسين جودة الخدَمات الصحيّة.

والتقى الوفد نائبا المدير العام للشؤون الطبيّة الأستاذ الدكتور سامي أبو حلاوة، للشؤون الإداريّة الأستاذ الدكتور أمجد بني هاني، مساعد المدير العام لشؤون التدريب والتطوير الأستاذ الدكتورة رندة فرح، مدير دائرة الجراحة الخاصّة الدكتور معتصم الربيع واستشاري طب السمعيّات الدكتورة مارجريت زريقات، حيثُ جرى بحثُ فرص التعاون المُشترك، إلى جانب استعراض برامج الدراسات العُليا في جامعة ساوثهامبتون، لاسيما برامج التكنولوجيا الطبيّة والابتكار والتّصميم، وتحويل الابتكارات الصحيّة إلى مشاريعَ قابلةٍ للتّطبيق.

وعلى هامش الزيارة، عُقِدَت جلسةٌ نقاشيّةٌ عِلميّةٌ متخصّصة _عن بُعد_ حولَ آفاق التعاون البحثيّ الدوليّ، بمُشاركة باحثين من الجانبين، جرى خلالها استعراضَ مجالاتٍ بحثيّةٍ مشتركة، ومناقشةِ فرص التعاون في مجالات الأطراف الصناعيّة وتطبيقات الذكاء الاصطناعيّ في الرعاية الصحيّة، إضافةً إلى الابتكار وريادة الأعمال في القطاع الصحيّ.

واطّلع الوفدُ الزائر، على عددٍ من مرافق المستشفى، من بينها مركز التدريب والتطوير، دائرة الطوارئ والحوادث، عيادات طب الأسرة، وحدة الجامانايف والمركز الوطنيّ لرعاية سمع الأطفال، واستمعوا إلى شرحٍ مفصّل حول طبيعة الخدَمات المُقدّمة، والبُنية التحتيّة الطبيّة، والبرامج التدريبيّة.