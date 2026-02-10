إيقاف 57 منشأة غذائية عن العمل وإغلاق 11 وإنذار 1400 خلال 10 أيام

وطنا اليوم:نفذت فرق الرقابة والتفتيش المختصة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء 2350 جولة ميدانية على منشآت غذائية، عبر فروعها في مختلف مناطق المملكة، وذلك منذ بداية الشهر الحالي حتى الاثنين 10 شباط 2026.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي، إنّ هذه الجولات نتج عنها إيقاف 57 منشأه عن العمل وإغلاق 11 منشأة، إضافة إلى توجيه إنذارات إلى 1400 منشأة، مشيرة إلى إغلاق 3 منشآت خلال اليوم من بينها مشغل عصائر غير مستوف للاشتراطات الصحية، حيث تم اتلاف كامل الكمية الموجودة.

وأغلقت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء أحد مصانع تعبئة التمور نتيجة لعدم حصوله على التراخيص اللازمة من المؤسسة.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، أنه تبين بالكشف الميداني تدني مستوى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة واشتراطات النظافة ، مشيرة إلى ضبط بطاقات بيان بعضها لا يحمل اسم المصنع .

وأضافت المؤسسة أن كوادرها تحفظت على كمية من التمور منتهية الصلاحية بلغت 5 أطنان تمهيدًا لإتلافها، كما باشرت بإحالة القائمين على المشغل إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وفي اربد ضبطت الكوادر المختصة شخصا يقوم ببيع وتصنيع العصائر بشكل مخالف داخل منزله في لواء بني كنانة بمحافظة إربد وذلك في ظروف بيئية غير ملائمة تفتقر للاشتراطات الصحية المعتمدة مما استوجب التدخل الفوري لمنع وصول هذه المواد إلى المستهلكين.

وأغلقت كوادر الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء أحد مشاغل الحلويات في المفرق، نتيجة مخالفة الاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة واشتراطات النظافة .

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، أن المخالفات تمثلت باستخدام بيض بدت عليه علامات الفساد، وعدم وجود شهادات صحية، وإنتاج أحد أصناف الحلويات دون الحصول على تصريح.

وأضافت المؤسسة أن كوادرها تحفظت على كامل المواد في المشغل تمهيدًا لإتلافها ، كما باشرت إحالة القائمين على المشغل إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم،

ودعت المؤسسة الى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info@JFDA.Jo وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000.