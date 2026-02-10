وفاة طالب طب أردني بحادث في باكستان

وطنا اليوم:توفي طالب الطب الأردني يامن زهير سليمان السعايدة، إثر حادث سير تعرّض له في باكستان قبل نحو شهرين، أُدخل على إثره إلى العناية الحثيثة، وفقًا لمقرّبين.

وكان يامن يدرس تخصص الطب في جامعة السند في باكستان، ووصل في دراسته إلى السنة الثالثة.

ونعى أقارب وأصدقاء الطالب يامن السعايدة وفاته عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستذكرين مناقبه وسيرته العطرة، حيث كان يطلب العلم في باكستان