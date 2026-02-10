رئيس جامعة فيلادلفيا يشارك في افتتاح بطولة القائد للجامعات الأردنية في العقبة

وطنا اليوم:شارك رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح في افتتاح فعاليات الدورة الرياضية الشتوية للجامعات الأردنية «بطولة القائد»، التي أُقيمت في مدينة العقبة، بتنظيم من الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية، احتفاءً بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.

وحضر الافتتاح عميد شؤون الطلبة وعدد من أعضاء الوفد الإداري، حيث التقى الدكتور الجراح فريق جامعة فيلادلفيا المشارك في البطولة، واطّلع على استعداداتهم، مشيدًا بجهودهم ومتمنيًا لهم التوفيق وتحقيق نتائج مشرّفة تعكس صورة الجامعة وحضورها الرياضي.

وتأتي مشاركة جامعة فيلادلفيا تأكيدًا على حرصها على دعم الأنشطة اللامنهجية، وتعزيز حضورها في الفعاليات الرياضية الوطنية، لما للرياضة الجامعية من دور في تنمية شخصية الطلبة وترسيخ قيم الانتماء والعمل الجماعي