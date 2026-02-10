بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

مدفع رمضان يعود إلى تل إربد بعد 19 عاما من الغياب

ساعتين ago
مدفع رمضان يعود إلى تل إربد بعد 19 عاما من الغياب

وطنا اليوم:بعد انقطاع دام 19 عاما من الغياب يعود مدفع رمضان ليصدح من جديد فوق تل إربد حيث كانت آخر مرة أطلق فيها عام 2007 في مشهد يعيد إلى الأذهان طقوسا رمضانية ارتبطت بوجدان أبناء المدينة وذاكرتهم الشعبية.
وتأتي عودة المدفع هذا العام خلال الشهر الفضيل استجابة لرغبة وإلحاح من بلدية إربد الكبرى لإحياء هذا التقليد العريق لما يحمله من رمزية خاصة وارتباط وثيق بأجواء الشهر الفضيل بوصفه إرثا متوارثا شكل جزءا من تفاصيل الحياة اليومية في رمضان لعقود طويلة.
وللعودة قليلا إلى الوراء فقد كان مدفع رمضان يطلق في سبعينيات القرن الماضي من على تل إربد أيضا في مشهد ظل راسخا في الذاكرة.
ويستذكر الباحث في التراث رائد عبدالرحمن حجازي تلك الأيام قائلا إن المدفع كان يجهز قبل موعد الإفطار بنحو عشر دقائق أو أكثر حيث كان المرحوم أبو علي شاهين يصل على دراجته النارية من نوع “ياماها” ذات اللون الخمري وخلفه حقيبة العمليات الكتانية.
وزاد حجازي ما إن يترجل المرحوم ابو علي حتى يلتف حوله الصغار حاملين ذخيرة القماش لتبدأ مراسم تجهيز المدفع إذ كان رحمه الله يدك قطع القماش في فوهة المدفع ويضع ملح البارود في حجرة الانفجار والتي كانت تقدر بكيلوغرام تقريبا إيذانا بانطلاق صوت المدفع الذي كان يعلن حلول موعد الإفطار ويملأ الأجواء رهبة وفرحا في آن واحد.
وأكد رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام أن لشهر رمضان أجواء دينية و روحانية خاصة وأن مدفع رمضان يشكل جزءا أصيلا من الذاكرة الشعبية لأهالي المدينة.
وأضاف أن لديه على الصعيد الشخصي عشقا للماضي والذكريات والحنين إليها مشيرا إلى أن إعادة إطلاق المدفع تأتي إحياء لذاكرة إربد وتراثها وتعزيزا للأجواء الرمضانية التي ينتظرها المواطنون بشغف كل عام.
وأوضح العزام أن البلدية تجري تنسيقا مع القوات المسلحة الأردنية للإشراف على إطلاق مدفع رمضان في موعدي الإفطار والسحور بما يضمن تنظيم العملية وفق أعلى معايير السلامة العامة وبما يليق بمكانة هذا التقليد العريق في وجدان المدينة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:50

قائمة الرواتب في باريس سان جرمان.. حكيمي في المركز الثالث

12:40

هل العطلة الصيفية ضرورة؟؟

12:33

طبيب سعودي يحذر الشباب من السويكة : علبة واحدة تعادل 60 سيجارة

12:26

التربية تعلن عن فتح باب التقديم لوظائف المعلمين للعام الدراسي 2026/2027 – رابط

12:24

نقابة الصحفيين تنظم دورة “الكتابة الابداعية والرقمية والبودكاست في العقبه

12:18

قرار بإزالة ميدان الثقافة باربد واستبداله بإشارة ذكية

11:59

عطية يدعو لإعادة النظر في أسس دعم التعرفة الكهربائية واستحداث تعرفة موسمية عادلة

11:57

رئيس جامعة فيلادلفيا يشارك في افتتاح بطولة القائد للجامعات الأردنية في العقبة

11:42

اجتماع طارئ للجامعة العربية الأربعاء بشأن القرارات الإسرائيلية في فلسطين

11:29

غرفة تجارة عمان علامة فارقة في الاقتصاد الوطني ومنارة للعمل التجاري

11:24

صناعة عمان تنفذ ورشة توعوية متخصصة حول التصدير

11:20

وفيات الثلاثاء 10 – 2 – 2026

وفيات
وفيات الثلاثاء 10 – 2 – 2026عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)وفيات الإثنين 9 – 2 – 2026نعي بوفاة الحاج محمد ياسين ابو بسامكامل الشّعلان والد الأديبة أ. د. سناء الشّعلان في ذمّة الله تعالى