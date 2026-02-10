حماية المستهلك تعد خطتها الرقابية والتوعوية لشهر رمضان المبارك

وطنا اليوم:اعلنت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بدء خطتها لشهر رمضان المبارك لهذا العام 2026 وذلك من خلال رصد وقراءة اسعار السلع الاساسية والرمضانية قبل بداية الشهر الفضيل ومقارنتها مع بدايته واستقبال ملاحظات وشكاوى المواطنين ومتابعتها مع الجهات الرسمية ذات العلاقة وارسال رسائل توعوية للأسر الاردنية بحيث تكون الخطة شامله من رقابة وتوعية وتثقيف .

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات أنه الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها تفرض علينا تعديل وتغيير النمط الشرائي والاستهلاكي حتى نستيطع ان نتعامل مع هذه الظروف بحكمة وواقعية بعيدا عن الاسراف والتبذير في الشهر الفضيل.

وأضاف الدكتور عبيدات ان واجب الجهات الرسمية الرقابية ذات العلاقة يحتم عليها زيادة وتكثيف الجولات الميدانية على الاسواق في كافة محافظات المملكة من اجل التحقق من أن هذه السلع تباع بأسعارها وكلفها الحقيقية دون مغالاة واستغلال حاجة المواطنين لهذه السلع في الشهر الفضيل .

وتطرق الدكتور عبيدات الى أن القدرات الشرائية للمواطنين اصبحت ضعيفة ولا تلبي حاجاته الاساسية بشكل كافي نتيجة تغير اولوياته بالشراء بسبب ارتفاع اسعار بعض السلع والخدمات التي لا يستطيع الاستغناء عنها وبالتالي يتوجب ان تقدم له اسعار السلع الاساسية وخاصة الخضار والدجاج بأسعار عادلة .

ودعا د عبيدات المواطنين وربات الأسر الى عدم شراء وتخزين السلع بكميات كبيرة زائدة عن حاجتهم لأن تخزين السلع سيعمل على خلل ما بين الكميات المعروضة والكميات المطلوبة وبالتالي ارتفاع اسعارها نتيجة التخزين من جهة كما أن تخزين بعض انواع السلع لفترات طويلة سيؤدي الى تلفها وبالتالي تكبدهم خسائر هم في غنى عنها..

واشار الدكتور عبيدات أن شهر رمضان المبارك هو شهر العبادة والاستغفار والتكافل وليس شهر الاكل والتبذير، لذا يتوجب تغيير العادات الاستهلاكية السلبية والتفاخرية من قبل البعض والعمل على تعديل وتغيير النمط الشرائي والاستهلاكي والاكتفاء بصنف واحد على المائدة من اجل الشعور من الأسر الفقيرة والمحتاجة ودعم هذه الأسر من خلال تقديم طرود الخير لها والمساعدات النقدية والعينية .

كما أوضح الدكتور عبيدات أنه سيتم عمل جولات ميدانية على الاسواق لرصد ومتابعة مؤشر أسعار السلع التي يستخدمها المواطنين بشكل يومي بشهر رمضان المبارك ومدى توفرها في الأسواق بكميات كافية وأسعار معتدلة وجودة عالية، وتنبيه المواطنين الى ضرورة التأكد من مدى صلاحية السلع للاستخدام والاستهلاك وايضا الانتباه الى صحة أوزانها ومقاطعة السلع التي ترتفع اسعارها بشكل غير مبرر والبحث عن بدائل سلعية لها .

وطالب الدكتور عبيدات الجهات الرقابية ذات العلاقة ايقاع اشد العقوبات بحق كل من تسول نفسه الضعيفة استغلال حاجة الأسر للسلع في الشهر الفضيل ممن يقومن برفع الاسعار بشكل غير مبرر أو بيع سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري .