ترامب يهدد بوقف افتتاح جسر مع كندا مطالباً بنصف ملكيته

وطنا اليوم:هدد الرئيس دونالد ترامب أمس الاثنين، بوقف افتتاح جسر جديد يربط بين الولايات المتحدة الأمريكية التي اقترح بعد عودته إلى البيت الأبيض أن يضمها لتصبح الولاية الأميركية الحادية والخمسين.

وقال ترامب إن على الولايات المتحدة امتلاك “على الأقل نصف” جسر غوردي هاو الدولي قيد الإنشاء والذي يربط بين مقاطعة أونتاريو الكندية وولاية ميشيغان الأميركية.

وبدأ العمل على بناء الجسر الذي يحمل اسم لاعب الهوكي الكندي الراحل غوردي هاو، في عام 2018 بتكلفة تبلغ 4.7 مليار دولار، ومن المقرر افتتاحه في وقت لاحق من هذا العام.

وقال ترامب في منشور على منصته “تروث سوشال” “لن أسمح بافتتاح هذا الجسر حتى يتم تعويض الولايات المتحدة بالكامل عن كل ما قدمناه لهم، وأيضاً، وهو الأهم، أن تعامل كندا الولايات المتحدة بالإنصاف والاحترام اللذين نستحقهما”.

وأضاف “سنبدأ المفاوضات فوراً”.

واشتكى الرئيس الجمهوري البالغ 79 عاماً من أن كندا تمتلك جانبي الجسر ولم تستخدم “تقريبا” أي منتجات أميركية في بنائه.

وأضاف “والآن، وفوق كل ذلك، يريد رئيس الوزراء (مارك) كارني إبرام صفقة مع الصين (…) وهي صفقة ستلتهم كندا. نحن سوف نحصل فقط على الفتات! لا أعتقد ذلك”.

وهددت واشنطن بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على كندا بعد زيارة كارني لبكين الشهر الماضي وتوقيعه اتفاقية تجارية مبدئية مع الصين.

وكرر الرئيس الأميركي مجدداً مزاعمه التي أثارت الاستغراب بأن بكين في حال أبرمت الاتفاقية، “ستنهي جميع مباريات رياضة هوكي الجليد المقامة في كندا”.

وتصادم ترامب مع كندا منذ عودته إلى منصبه في يناير/كانون الثاني 2025 بسبب قضية التبادلات التجارية، كما كان قد دعا سابقاً لضم كندا إلى الولايات المتحدة لكنه تراجع عن ذلك إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، حذر كارني في منتدى دافوس الشهر الماضي من أن النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من “تصدع”، في إشارة مبطنة إلى الاضطراب الذي تحدثه سياسات ترامب في العالم، داعياً الدول المتوسطة القوة إلى التكتل