وزارة التعليم العالي تدرس إلغاء امتحان الشامل ووضع بدائل له

وطنا اليوم:قال مستشار وزير التعليم العالي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، الاثنين، إنّ الوزارة تدرس حاليا إلغاء امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) مع وضع بدائل عنه.

وأوضح الخطيب، أن الامتحان الشامل مطبّق في عدد محدود جدا من دول العالم، مشيرا إلى أن فلسفته عند تأسيس جامعة البلقاء التطبيقية وكليات المجتمع تختلف عمّا هو معمول به حاليا، ولم يعد هناك مبرر لاستمرار تطبيقه بالشكل الحالي، أو حصر مسؤولية عقده بالجامعة في ظل وجود جامعات رسمية أخرى.

وبيّن أن ما يُتداول بشأن إلغاء الامتحان الشامل لم يعد سرًا في أروقة مجلس التعليم العالي والأوساط الأكاديمية، متوقعا صدور قرار بهذا الشأن قريبا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن إلغاء الامتحان الشامل “لا يعني إلغاء التجسير، إذ سيبقى قائما”، مع العمل على تطوير آلياته.

وأشار الخطيب إلى أن المجلس يدرس حاليا عدة خيارات بديلة، من بينها اعتماد معدل الطالب النهائي في الكلية كأساس للقبول في مرحلة الماجستير، بحيث يُقبل الطالب وفق معدل البكالوريوس دون الخضوع لامتحان، مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب المعمول بها في بعض الجامعات خارج الأردن، وما يرتبط بها من مخاوف تتعلق بتضخيم معدلات الطلبة.

وأكد أن جميع هذه الخيارات تُدرس حاليا بشكل متكامل، وبما يحقق العدالة الأكاديمية، لافتا النظر إلى أن التركيز على المهارات العملية بات خيارا صحيحا، بدل الاعتماد على امتحانات نظرية مكثفة بعد سنوات من الدراسة، مع التشديد على تقدير الدور الذي تقوم به جامعة البلقاء التطبيقية، لا سيما في مجال التعليم التقني.