بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. وفيات

عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)

ساعتين ago
عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)

                      بسم الله الرحمن الرحيم

(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )).

وطنا اليوم – أنتقل إلى رحمة الله تعالى الرجل الطيب الفاضل احد متقاعدين الأمن العام/ الشرطه الخاصة المرحوم ناصر أحمد علي الجربان الكعابنه / ابو أحمد.
وسيشيع جثمانه الطاهر غداً الثلاثاء بعد صلاة الظهر من مسجد ابو عبيده بمادبا /حي المسلخ الى المقبره الإسلامية/ مادبا –  طريق جلول.
تقبل التعازي في جمعية قرية طور الحشاش بقضاء ام الرصاص.
تغمد الله الفقيد الغالي بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جنانه  والهم أهله وذويه حميل الصبر وحسن العزاء.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
18:15

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الشرايدة

18:10

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي  فعاليات عشائرية

16:45

أورنج الأردن راعي الاتصالات الحصري للمؤتمر الإقليمي الثامن لمؤسسة المهندسين الصناعيين والنظم لتعزيز مهارات الطلاب المهنية

16:38

الحركة السياحية في البترا تقترب من أرقامها القياسية

16:34

رئيس جامعة البترا يدعو إلى برامج تعليمية مرنة وتحديد ميول الطلبة مبكرًا

16:17

الملك يؤكد خلال استقباله عباس رفض أية قرارات تنتهك حقوق الفلسطينيين

16:15

رؤية سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في الاهتمام بالسردية الأردنية

16:11

الآلاف يتظاهرون في سيدني احتجاجاً على زيارة الرئيس الإسرائيلي

15:49

الجزيرة على حافة شلل جوي .. أزمة وقود تخنق كوبا

15:35

ظاهرة نادرة بين المربعانية والخمسينية تؤثر على الأردن وتنبيهات لمرضى الجهاز التنفسي

15:27

الشاعر سميح الغنميين كل عام وأنت بخير

15:17

ماسك يستغرب شراء إبستين كمية ضخمة من حمض الكبريتيك

وفيات
وفيات الإثنين 9 – 2 – 2026نعي بوفاة الحاج محمد ياسين ابو بسامكامل الشّعلان والد الأديبة أ. د. سناء الشّعلان في ذمّة الله تعالىنعي بوفاة الحاج محمد ياسين ابو بسامعبدالمجيد العمرو قاضي الإستئناف سابقاً في ذمة الله