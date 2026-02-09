عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)

بسم الله الرحمن الرحيم

(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )).

وطنا اليوم – أنتقل إلى رحمة الله تعالى الرجل الطيب الفاضل احد متقاعدين الأمن العام/ الشرطه الخاصة المرحوم ناصر أحمد علي الجربان الكعابنه / ابو أحمد.

وسيشيع جثمانه الطاهر غداً الثلاثاء بعد صلاة الظهر من مسجد ابو عبيده بمادبا /حي المسلخ الى المقبره الإسلامية/ مادبا – طريق جلول.

تقبل التعازي في جمعية قرية طور الحشاش بقضاء ام الرصاص.

تغمد الله الفقيد الغالي بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جنانه والهم أهله وذويه حميل الصبر وحسن العزاء.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.