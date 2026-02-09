بنك القاهرة عمان
ماسك يستغرب شراء إبستين كمية ضخمة من حمض الكبريتيك

3 ساعات ago
وطنا اليوم:أعرب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن استغرابه للوثائق التي كشفت أن المدان بارتكاب جرائم جنسية جيفري إبستين طلب حوالي 1250 لترا من حمض الكبريتيك في عام 2018.
وفي منشور عبر منصة “إكس” كتب حساب globe eye news: “تكشف ملفات إبستين أن جيفري إبستين اشترى 330 جالونًا من حمض الكبريتيك في عام 2018”.

وعلق ماسك قائلا: “أمر غريب جدا”.
وحسب الوثائق التي كشف عنها فإنه في طلب تحويل بنكي مؤرخ في 6 ديسمبر 2018، طلبت شركة “LSJE LLC”، وهي شركة مرتبطة بإبستين، من شركة “Gemini Seawater Systems” تزويدها بـ 330 غالونا (نحو 1.25 ألف لتر) من حمض الكبريتيك، إضافة إلى خدمات “تصحيح درجة الحموضة” وكابل تركيب لنظام التناضح العكسي.
اللافت أن إبستين طلب هذه الكمية من حمض الكبريت في اليوم الذي بدأ فيه مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي تحقيقات في تورطه بجرائم جنسية.
وقد تساءل عدد كبير من النشطاء عن سببه شرائه هذه الكميات الضخمة من هذا الحمض وهو مادة كيميائية قوية يمكنها إذابة أجزاء من الأجسام والعظام


