دوام مستشفى الجامعة الأردنية خلال شهر رمضان المبارك

ساعتين ago
دوام مستشفى الجامعة الأردنية خلال شهر رمضان المبارك

وطنا اليوم:تتقدّم إدارة مستشفى الجامعة الأردنية من كافة العاملين والمراجعين بالتهنئة والمباركة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتؤكّد على ما يلي:

1. يكون الدوام الرسمي للموظفين خلال الشهر الفضيل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية والنصف بعد الظهر، باستثناء من تقتضي طبيعة عمله غير ذلك.

2. تكون مواعيد العيادات الخارجية، خلال الشهر الفضيل، على النحو التالي:
– العيادات الصباحية: من الساعة (9) صباحاً – (12) ظهراً.
– العيادات المسائيّة: من الساعة (12) ظهراً – (2:30) عصرًا.

علماً بأن دائرة الطوارئ والحوادث تستقبل المرضى على مدار الساعة.

3. تكون أوقات زيارة المرضى على فترتين على النحو التالي:
– الفترة الأولى: (من الساعة (2:30) عصرًا وحتى الساعة (6) مساءً).
– الفترة الثانية: (من الساعة (8 ) مساءً وحتى (10) ليلاً).

4. يستقبل بنك الدّم المُتبرّعين من الساعة (8 ) مساءً وحتى الساعة (2) بعد مُنتصف الليل.

راجين من الأخوة الزوار التقيّد بالمواعيد المذكورة، واشتراطات السلامة العامة، مع التأكيد على عدم إحضار الأطفال والمأكولات، والمحافظة على حُرمة هذا الشهر الفضيل.
متمنين للجميع السلامة والمرضى الشفاء العاجل.

وكل عام وأنتم بألف خير


