الأمانة والبيئة تطلقان حملة طريق نظيف للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

وطنا اليوم:أطلقت أمانة عمّان الكبرى بالتعاون مع وزارة البيئة، اليوم الاثنين، حملة توعوية ميدانية بعنوان “طريق نظيف” في منطقة دوار الواحة، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام (2026–2027)، برعاية رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة ووزير البيئة الدكتور أيمن سليمان.

ويأتي تنظيم الحملة، التي شاركت فيها كوادر وزارة البيئة، وأمانة عمان، ومرتبات الإدارة الملكية لحماية البيئة، ومركز أمن تلاع العلي، والشرطة المجتمعية، بهدف رفع مستوى الوعي البيئي لدى المواطنين والحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات، وتعزيز المسؤولية البيئية المجتمعية في إطار العمل التشاركي.

وتتضمن الحملة توزيع أكياس قابلة لإعادة الاستخدام على المركبات لتشجيع السائقين على عدم إلقاء النفايات من النوافذ، إضافة إلى تركيب سلال معدنية معلّقة على الأعمدة والأرصفة في منطقة دوار الواحة بالاتجاهات الأربعة، بشكل يعزز توفير نقاط تجميع النفايات ويشجع السلوك البيئي السليم.

وأكد رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة أن الحفاظ على نظافة المدينة مسؤولية وطنية مشتركة، مشدداً على أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي والمتطوعين، بما يسهم في الارتقاء بالمشهد الحضري، وتعزيز صورة عمّان أمام سكانها وزوّارها، وترسيخ ثقافة احترام المكان العام وعدم الإلقاء العشوائي للنفايات.

وأشار الشواربة إلى أن أمانة عمّان مستمرة في تنفيذ البرامج الميدانية والتوعوية انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للنظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، بما ينسجم مع التزامات الأردن الوطنية في مجال الاستدامة البيئية وحماية الصحة العامة.

بدوره، أكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان أن إطلاق هذه الحملة يمثل خطوة عملية لتعزيز استدامة النظافة العامة والحد من الممارسات السلبية المرتبطة بإلقاء النفايات، مشيراً إلى أن التعاون بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي يشكل ركيزة أساسية لإنجاح هذه الجهود.

وأضاف أن الوزارة ماضية في تنفيذ برامج توعوية وميدانية تسهم في ترسيخ الثقافة البيئية وتحسين جودة الحياة في المدن والمناطق المختلفة.

وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة أنشطة توعوية وميدانية سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة دعماً لأهداف البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الالقاء العشوائي للنفايات، وتعزيز السلوك البيئي المسؤول لدى أفراد المجتمع