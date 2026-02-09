بنك القاهرة عمان
بنك القاهرة عمّان يواصل دعمة لمبادرة “Leaf a Mark” لزيادة الرقعة الخضراء ودعم الاستدامة في الأردن

3 ساعات ago
وطنا اليوم:يواصل بنك القاهرة عمّان تنفيذ مبادرته البيئية Leaf a Mark التي أطلقها في عام 2019، والتي تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء في مختلف مناطق المملكة من خلال زراعة الأشجار الحرجية والمثمرة في الأراضي السد.
وتعمل المبادرة على تمكين العائلات المستفيدة من خلال زراعة أشجار مثمرة توفر دخلاً إضافياً مستداماً يساهم في دعم احتياجاتهم اليومية، إلى جانب تعزيز الاعتماد على الذات وتوسيع إنتاجهم الزراعي. كما تسهم المبادرة في توسيع الغطاء النباتي في الأردن والحد من تدهور الأراضي الحرجية.
وخلال أحدث نشاط تنفذه المبادرة، قامت فرق Leaf a Mark بزراعة 200 شجرة حرجية ومثمرة متنوعة في منطقة سد الملك طلال (تل الرمان)، حيث تم اختيار أنواع الأشجار بما يتناسب مع طبيعة المنطقة لضمان أعلى معدلات نجاح وإنتاجية وشملت الفعالية أيضًا نشاطًا تطوعيًا لتنظيف مدخل السد بمشاركة فريق المبادرة ومتطوعين من البنك، في إطار تعزيز الوعي البيئي وتشجيع ثقافة العمل التطوعي.


