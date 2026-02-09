تل أبيب تحذر ترامب وتلوح بتحرك منفرد ضد طهران

وطنا اليوم:وجهت إسرائيل رسالة إلى الولايات المتحدة، بأنها “قد تتحرك منفردة ضد إيران إذا لزم الأمر”، تزامنا مع المفاوضات بين واشنطن وطهران.

وحسب تقرير لصحيفة “جيروسالم بوست” الإسرائيلية، فإن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أبلغوا نظراءهم الأميركيين مؤخرا، أن “برنامج الصواريخ البالستية الإيراني يمثل تهديدا وجوديا” لإسرائيل، وأن “عدم حسمه قد يدفعها لتحرك عسكري منفرد ضد طهران”.

وتضغط إسرائيل على الولايات المتحدة لشن هجوم على إيران، أو لإبرام اتفاق يشمل تقليص برنامجها الصاروخي، في ظل مفاوضات تؤكد طهران أنها تتناول فقط البرنامج النووي لا الصاروخي.

لكن وفقا لمصادر أمنية، عبرت إسرائيل عن نواياها بتفكيك القدرات الصاروخية الإيرانية وبنيتها التحتية الإنتاجية، عبر سلسلة من المباحثات رفيعة المستوى مع الجانب الأميركي خلال الأسابيع الماضية.

وقدم مسؤولون عسكريون خططا عملياتية لإضعاف برنامج الصواريخ البالستية الإيراني، بما في ذلك توجيه ضربات إلى مواقع تصنيع رئيسية، حسب “جيروسالم بوست”.

وقال المصدر: “أبلغنا الأميركيين أننا سنضرب منفردين إذا تجاوزت إيران الخط الأحمر الذي وضعناه بشأن الصواريخ البالستية”، مضيفا أن “إسرائيل لم تصل بعد إلى تلك العتبة، لكنها تتابع باستمرار التطورات داخل إيران”.

وشدد المسؤولون على أن “إسرائيل تحتفظ بحرية التصرف”، وأكدوا أنها “لن تسمح لإيران بإعادة بناء أنظمة أسلحة استراتيجية على نطاق يهدد وجود إسرائيل”.

ووصف مسؤول دفاعي الوضع الراهن بأنه “فرصة تاريخية” لتوجيه ضربة قوية للبنية التحتية الصاروخية الإيرانية، وتحييد التهديدات الموجهة لإسرائيل والدول المجاورة، حسب تعبيره.

وخلال المحادثات الأخيرة، عرضت إسرائيل أيضا خططا لاستهداف منشآت إضافية مرتبطة ببرنامج الصواريخ، وفقا للمسؤول.

وفي السياق ذاته، أعرب عدد من المسؤولين الإسرائيليين عن مخاوفهم من أن يتبنى الرئيس الأميركي دونالد ترامب نموذج “الضربات المحدودة” على إيران، الأمر الذي يخشون أن يُبقي القدرات الحيوية لإيران سليمة.

وقال مسؤول عسكري آخر: “يكمن القلق في أنه قد يختار بعض الأهداف ويعلن نجاحها ويترك إسرائيل تواجه التداعيات، تماما كما فعل مع الحوثيين (في اليمن)”، معتبرا أن “الإجراءات الجزئية لن تقضي على التهديد الأساسي”.

ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن للقاء مرتقب مع ترامب، الأربعاء، سيتناول الملف الإيراني بالأساس.