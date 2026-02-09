بنك القاهرة عمان
وفاة 6 جراء انهيار مبنيين في طرابلس بلبنان

ساعتين ago
وطنا اليوم:قال رئيس بلدية طرابلس في لبنان عبد الحميد كريمة، إن ستة على الأقل لقوا حتفهم وأصيب سبعة آخرون حينما انهار مبنيان متلاصقان في المدينة الأحد، مشيرا إلى وجود أشخاص آخرين محاصرين تحت الأنقاض.
ولم يذكر كريمة خلال حديثه في مؤتمر صحفي في طرابلس عدد الأشخاص الذين قد لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض في منطقة باب التبانة شمال المدينة.
وأضاف كريمة “نحنا اليوم اجتمعنا كمجلس بلدي وبنعتبر المجلس البلدي استقالته بتصرف وزير الداخلية”.
وتابع “هيدا المشكل يفوق قدرة بلدية طرابلس… كل نقطة دم بقى عم تسقط بمدينة طرابلس هي برقبة الدولة”.
وقال مدير الدفاع المدني اللبناني في وقت سابق إن المبنيين المنهارين كان يسكنهما 22 شخصا.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن فرق الإنقاذ والسكان تمكنوا حتى الآن من إنقاذ ثلاثة أحياء من تحت الأنقاض.


