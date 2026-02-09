المستقلة للانتخاب : 3 أحزاب جديدة تتجه للدمج

وطنا اليوم:تتجه أحزاب الشورى الأردني والنهج الجديد والتكامل الوطني للاندماج تحت مسمى حزب التغيير، وفق ما أفاد أمين عام سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب أحمد أبو زيد.

وتنتظر الهيئة استكمال عقد الأحزاب الثلاثة مؤتمراتها لحسم الدمج في غضون أسابيع.

وقال أبو زيد إن الدمج الجديد لأحزاب الشورى الأردني والنهج الجديد والتكامل الوطني يأتي بعد سلسلة اندماجات لعدد من الأحزاب الوسطية المتقاربة في برامجها وأفكارها، كإرادة وتقدم اللذين اندمجا في حزب مبادرة، وأحزاب التيار الوطني، وحزب الاتحاد، وحزب الشباب وحزب الأرض المباركة والتي اندمجت في حزب الاتحاد الوطني، وحزب الأنصار الذي اندمج مع حزب نماء واتخاذ “نماء” اسما لهمها.

وأوضح أبو زيد أن القضاء لا يزال ينظر في قضيتين لحل حزبين بناء على دعويين رفعهما مجلس مفوضي الهيئة نتيجة مخالفات مالية فيهما، إذ يميّز القضاء بإحداهما وأمّا الأخرى فما تزال محكمة الاستئناف تنظرها.

الهيئة المستقلة تواصل جلساتها مع الأحزاب لحوكمة أنظمتها الأساسية

تواصل الهيئة المستقلة الجلسات مع الأحزاب بشأن الحوكمة الرشيدة لأنظمتها الأساسية، إذ استوفى 15 حزبا شروط الحوكمة بينما ما تزال الهيئة تدرس أنظمة 15 حزبا آخر، بينما هناك حزبين موقوفين عن العمل لأن القضاء ينظر بحلهما، وفق أبو زيد.

85,425 منتسبا للأحزاب في الأردن

تظهر الساعة الحزبية في سجل الأحزاب انتساب 85,425 منتسبا للأحزاب الأردنية، 57,017 منهم من الذكور و42,083 من الإناث.

وتتصدر محافظات العاصمة وإربد والزرقاء والبلقاء على أعلى نسب الأعضاء المنتسبين.

ويؤكد أبو زيد أن العدد ليس معيارا لنجاح التجربة الحزبية من فشلها، مبينا أن النجاح الحزبي يقاس بعدد المؤمنين بالفكرة الحزبية وحجم حصادها للأصوات في الانتخابات وليس بعدد المنتسبين.

ووفق أبو زيد فإن نسبة المرأة في المناصب القيادية داخل الأحزاب بلغت 18%.

الهيئة المستقلة تستقبل الموازنات الأحزاب تمهيدا لتقديم المساهمة المالية

ووفق أبو زيد فإن الهيئة تستقبل حتى 31 آذار من العام الحالي حسابات الموازنات الختامية للأحزاب لدراستها تمهيدا لتقديم المساهمة المالية لها في حزيران وفق نص القانون.

وشدد أمين عام سجل الأحزاب على أن للهيئة الحق بالاستعانة بمدقق خارجي لدراسة موازنات الأحزاب كما لمجلس مفوضي الهيئة أيضا أن يستعين بديوان المحاسبة لرصد الملاحظات على تلك الموازنات وتقديمها للهيئة للتعامل معها وفق القانون، مؤكدا أن الهيئة هي الجهة الرقابية الوحيدة على الأحزاب.

وعن الطلبات الجديدة فإنه لم يرد للهيئة طلبات جديدة لتأسيس أحزاب؛ سوى 3 ما تزال قيد الدراسة، بحسب ما أكد أبو زيد.

مواصلة تعزيز قدرات الأحزاب السياسية بالتعاون مع الشركاء الدوليين

ونفذت وتنفذ الهيئة المستقلة حزمة من المشاريع التدريبية بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز قدرات الأحزاب السياسية بشتى المجالات القانونية والمهاراتية والتواصل والحاكمية الرشيدة وبناء التحالفات وأخرى تتعلق بالشباب والمرأة وذوي الإعاقة.

كما نفذت الهيئة برامج تدريبية خاصة بتأهيل الأحزاب على إعداد الموازنات المالية وإدارة الموارد المالية الحصيفة لها.

ومن أبرز تلك المشاريع وفق أبو زيد برنامج تحديد التوجّهات وتحديد الهوية الحزبية، وآخر لبناء الهوية البصرية.

وكشف أبو زيد عن مشاريع أتمتة الإجراءات بين الأحزاب والهيئة، وإنشاء بنية تحتية لنظام إلكتروني لأتمتة المخاطبات والموازنات ومرفقاتها.