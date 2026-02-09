ترامب: الرئيس الصيني سيزور أميركا قرب نهاية العام

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة بُثت الأحد إنه سيستضيف نظيره الصيني شي جينبينغ في البيت الأبيض قرب “نهاية العام”، لمناقشة العديد من القضايا ومن أبرزها المسائل التجارية.

وصرّح ترامب في هذه المقابلة التي أجراها مع محطة “إن بي سي” الأربعاء وبُثت كاملة الأحد “سيأتي (شي) إلى البيت الأبيض قرب نهاية العام (…) هاتان الدولتان (الولايات المتحدة والصين) هما الأقوى في العالم ولدينا علاقة جيدة جدا” مؤكدا أنه سيزور الصين في نيسان/أبريل.

تأتي تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن زيارة مرتقبة للرئيس الصيني شي جينبينغ إلى واشنطن في سياق مساعٍ متجددة لإدارة العلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم، بعد فترة من التوترات التجارية والتكنولوجية.

إعادة التوازن

وخلال الأشهر الماضية، شددت الإدارة الأميركية على ضرورة إعادة التوازن في العلاقات الاقتصادية مع الصين، مع التركيز على قضايا العجز التجاري، ودعم الصناعات الأميركية، وحماية الملكية الفكرية، وهي ملفات أكد ترامب مراراً أنها ستكون في صلب أي محادثات مباشرة مع بكين، بحسب تصريحات نقلتها رويترز وNBC.

في المقابل، أبدت بكين في تصريحات رسمية استعدادها لتعزيز الحوار مع واشنطن على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مع التأكيد على رفضها لأي إجراءات أحادية الجانب مثل الرسوم الجمركية أو القيود التكنولوجية.

وأكد مسؤولون صينيون في مناسبات عدة أن بلادهم ترى في القنوات الدبلوماسية المباشرة السبيل الأمثل لتفادي التصعيد، وهو ما انعكس في الإشارات الإيجابية المتبادلة حول تبادل الزيارات رفيعة المستوى، وفق ما أوردته وكالة شينخوا وتقارير فايننشال تايمز.

تأتي هذه التطورات أيضاً بعد لقاءات واتصالات سابقة بين مسؤولين اقتصاديين ودبلوماسيين من البلدين، هدفت إلى احتواء الخلافات ومنع انزلاقها إلى مواجهة أوسع تؤثر في الاقتصاد العالمي.

ويرى مراقبون أن الإعلان عن زيارة شي جينبينغ المحتملة إلى البيت الأبيض، إلى جانب زيارة ترامب المرتقبة للصين، يشير إلى رغبة الطرفين في تثبيت مسار الحوار، رغم استمرار التنافس الاستراتيجي بين واشنطن وبكين في ملفات التجارة والتكنولوجيا والنفوذ الدولي