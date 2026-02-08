المجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة ووزارة الصحة توقعان اتفاقية تعاون لدعم مركز الكرامة للصحة النفسية

وطنا اليوم:وقع سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، في مقر المجلس اليوم، مذكرة تفاهم بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية والذهنية الملتحقين في مركز الكرامة للصحة النفسية.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم كخطوة نوعية على طريق تحديث نظام الرعاية الصحية الشاملة، وتأكيداً على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفير متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الى خدمات الصحة النفسية، وذلك أعقاب زيارة سمو الأمير مرعد للمركز للوقوف على أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الملتحقين لدى قسم الكرامة للتأهيل النفسي، ورصد التحديات التي يواجهها المركز.

وخلال توقيع مذكرة التفاهم أكد سموه أهمية تقييم وتحسين جودة خدمات الصحة النفسية وتطويرها بما يتوافق والمعايير الدولية، وتهيئة البنية التحتية وتدريب الكوادر المهنية والتشخيصية بما يسهم في تحديد المتطلبات الحقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية ويضمن وصولهم إلى خدمات فعالة وعادلة تلتزم بأعلى معايير الجودة.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم البدور أن توقيع هذه الاتفاقية يجسد التزام وزارة الصحة الراسخ بتعزيز خدمات الصحة النفسية والتأهيل النفسي ضمن نهج وطني، مشيراً إلى أن دعم قسم الكرامة للتأهيل النفسي يأتي انسجاماً مع سياسات الوزارة الهادفة إلى تطوير جودة الرعاية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وضمان استدامتها.

وأضاف أن الشراكة مع المجلس تمثل نموذجاً متقدماً للتكامل المؤسسي، من خلال توفير الكوادر المؤهلة، وتحسين البنية التحتية، وتطوير الخدمات الطبية والنفسية، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المنتفعين ويعزز حقهم في الحصول على خدمات صحية متكاملة وآمنة، مؤكداً أن الوزارة ستواصل العمل على ضمان ديمومة هذه الخدمات وتطويرها وفق أعلى المعايير الوطنية.

وبموجب مذكرة التفاهم سيتم العمل على تهيئة قسم الكرامة النفسي وفقاً لمتطلبة كودة بناء الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل الصيانة الإنشائية والتمديدات الكهربائية والميكانيكية والأنظمة العاملة، بالإضافة إلى رفد القسم بفريق طبي متخصص، وتدريب الكوادر العاملة في القسم على الطرق الصحيحة للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية.

كما تشمل المذكرة على استحداث وحدة مختبر وتجهيزها بالمعدات والكوادر اللازمة لإجراء الفحوصات الطارئة والنوعية للمنتفعين، إلى جانب استحداث عيادة طوارئ لتقديم التدخلات الطبية الأولية في الحالات الطارئة.

وتتضمن المذكرة توفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي بالإضافة إلى برامج تعديل السلوك والتدريب المهني والأنشطة الترفيهية بما يسهم في تحسين جودة حياة المنتفعين.