عبدالمجيد العمرو قاضي الإستئناف سابقاً في ذمة الله

3 ساعات ago
(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)).

وطنا اليوم:بقلوب مؤمنة وراضية بقضاء الله وقدره، ينعى أبناء المرحوم الحاج مسلم سالم العمرو شقيقهم :
عبدالمجيد العمرو قاضي الإستئناف سابقاً
وشقيق كل من:
عبدالحليم العمرو أبو محمد
،عبدالوهاب العمرو أبو عمر
، عبدالفتاح العمرو أبو مهند
علي العمرو أبو لين.
ووالد كل من:
الرائد ميساء العمرو
المهندسة غادة العمرو
الدكتور انس العمرو
الأستاذة بيان العمرو
الدكتورة سارة العمرو
الدكتورة سلمى العمرو
وسيشيع جثمانه يوم غد الاثنين الموافق ٩-٢-٢٠٢٦ بعد صلاة الظهر من مسجد المغير الكبير إلى مثواه الأخير
تقبل التعازي في قاعة المغير لمدة ثلاثة أيام .
إنا لله وإنا إليه راجعون


