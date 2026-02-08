عبدالمجيد العمرو قاضي الإستئناف سابقاً في ذمة الله

(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)).

وطنا اليوم:بقلوب مؤمنة وراضية بقضاء الله وقدره، ينعى أبناء المرحوم الحاج مسلم سالم العمرو شقيقهم :

عبدالمجيد العمرو قاضي الإستئناف سابقاً

وشقيق كل من:

عبدالحليم العمرو أبو محمد

،عبدالوهاب العمرو أبو عمر

، عبدالفتاح العمرو أبو مهند

علي العمرو أبو لين.

ووالد كل من:

الرائد ميساء العمرو

المهندسة غادة العمرو

الدكتور انس العمرو

الأستاذة بيان العمرو

الدكتورة سارة العمرو

الدكتورة سلمى العمرو

وسيشيع جثمانه يوم غد الاثنين الموافق ٩-٢-٢٠٢٦ بعد صلاة الظهر من مسجد المغير الكبير إلى مثواه الأخير

تقبل التعازي في قاعة المغير لمدة ثلاثة أيام .

إنا لله وإنا إليه راجعون