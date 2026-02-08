تكريم 52 نزيلاً من مراكز الإصلاح اجتازوا امتحان الثانوية العامة

وطنا اليوم:أوعز مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة بتكريم 52 نزيلاً من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل اجتازوا امتحان الثانوية العامة بنجاح، ضمن الدورة التكميلية لعام(2025-2026)، في إنجاز يعكس مدى الاهتمام الذي يحظى به النزلاء، لتمكينهم من إعادة بناء أنفسهم كأشخاص فاعلين في المجتمع.

وكان 131 نزيلاً قد تقدموا لامتحان الثانوية العامة في مختلف مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث جرى توفير الظروف الملائمة لهم للدراسة والتقدم للامتحانات، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وتأتي هذه الجهود في إطار الاستراتيجية الإصلاحية التي تنتهجها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والتي تهدف إلى إتاحة الفرصة للنزلاء الراغبين بإكمال دراستهم التقدم لامتحانات الثانوية العامة، إيماناً بأهمية التعليم كأحد الركائز الأساسية في إعادة تأهيل النزيل ودمجه في المجتمع