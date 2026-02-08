وظائف شاغرة في الاوقاف – تفاصيل

وطنا اليوم:تعلن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية عن فتح باب التقدم لإشغال وظائف شاغرة بمسمى مدير أوقاف مساعد الأمين العام مدير المال بواقع وظيفة واحدة لكل من: مدير أوقاف الرصيفة والكورة مساعد الأمين العام لشؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي مساعد الأمين العام لشؤون الادارية والقانونية مدير الشؤون المالية فعلى الراغبين من موظفي الوزارة ممن تنطبق عليهم الشروط المبينة أدناه والكفايات المبينة في بطاقة الوصف الوظيفي ( المرفقة). على الراغبين بالترشح إرفاق السيرة الذاتية والخبرات والشهادات الداعمة التقدم بطلباتهم على الموقع الالكتروني للوزارة عبر الرابط في موعد أقصاه يوم الخميس ).