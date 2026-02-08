مستشفى الأمير حمزة يحقق إنجازًا طبيًا بعلاج طفل مصاب بالشلل الدماغي

وطنا اليوم:في إنجاز طبي نوعي، يُضاف إلى سجل النجاحات في مستشفى الأمير حمزة، أجرى فريق من أطباء جراحة الدماغ والأعصاب بإشراف الدكتور طارق حرب رئيس شعبة جراحة الدماغ والأعصاب وبمشاركة الدكتور ضاري الشمري مقيم جراحة الدماغ والأعصاب ، عملية دقيقة و متقدمة لطفل يبلغ من العمر ستة أعوام كان يعاني من الشلل الدماغي التيبسي الشديد في الأطراف السفلية (Spastic Diplegic Cerebral Palsy)، ما كان يحدّ من حركته اليومية و يضع ذويه امام تحديات الرعاية المستمرة.

تم إجراء عملية القطع الانتقائي للجذور العصبية Selective Dorsal Rhizotomy (SDR) ، وهي من العمليات الجراحية المتقدمة والرائدة لعلاج حالات التشنج العضلي الشديد لدى الأطفال المصابين بالشلل الدماغي.

استغرقت العملية قرابة خمس ساعات ، وأُجريت تحت جهاز المراقبة العصبية . و تهدف هذه العملية إلى إحداث تحسن ملموس في قدرة الطفل على الحركة وجودة حياته اليومية، ويفتح أمامه آفاقاً أوسع للتأهيل والاستقلالية مستقبلاً.

كما شارك في هذا الإنجاز الطبي اطباء التخدير الدكتور محمود أبو عليم والدكتور محمد الفاهوم، إلى جانب ممرضتي العمليات بيان رباح وتسنيم بني حسن، في عملٍ تكاملي يعكس روح الفريق الواحد والحرص على تقديم رعاية متقدمة لأطفالنا المرضى.

يستمر مستشفى الأمير حمزة و الأطباء في قسم جراحة الدماغ و الأعصاب في إعادة تعريف الممكن والمستحيل ، لإحداث فارق حقيقي في حياة المرضى وعائلاتهم، عبر تقديم تدخلات علاجية متخصصة، تُعيد الأمل وتفتح أبواباً جديدة لمستقبل أفضل