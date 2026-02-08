بنك القاهرة عمان
أمانة عمان: استبدال 32500 وحدة إنارة ذكية في الجزر الوسطية

3 ساعات ago
وطنا اليوم:تباشر أمانة عمان الكبرى مساء اليوم الأحد، باستبدال 32500 وحدة إنارة في الجزر الوسطية بشوارع العاصمة بإنارة LED ذكية وموفرة للطاقة ومربوطة بمركز تحكم مركزي، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة الإنارة ورفع كفاءتها التشغيلية.
وأوضحت الأمانة في بيان، أن المنظومة الجديدة تتيح التحكم بشدة الإضاءة عن بعد وفق الحاجة، إضافة إلى تزويد المركز الرئيسي بتقارير فورية عن الأعطال، ما يسهم في سرعة الاستجابة وتقليل فترات الانقطاع.
كما تشمل الخطة إعادة تأهيل إنارة الأنفاق والجسور في مختلف مناطق العاصمة، بما يعزز السلامة المرورية ويحسن جودة الإضاءة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات الأمانة لاعتماد الحلول الذكية والتقنيات الحديثة في إدارة مرافق المدينة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين


