بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

اعتقال منفذ محاولة اغتيال الضابط الروسي فلاديمير أليكسييف في دبي وتسليمه لموسكو

39 دقيقة ago
اعتقال منفذ محاولة اغتيال الضابط الروسي فلاديمير أليكسييف في دبي وتسليمه لموسكو

وطنا اليوم:أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية إلقاء القبض على منفذ محاولة اغتيال الضابط الروسي فلاديمير أليكسييف، مشيرة إلى أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم تحديد هوية شركائه.
وقالت هيئة الأمن الفيدرالية إنها تمكنت بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية، نتيجة لإجراءات تحقيقية عملياتية نفذت في إطار القضية الجنائية التي فتحتها لجنة التحقيق الروسية بشأن محاولة اغتيال فلاديمير أليكسييف من تحديد هوية المتواطئين في هذه الجريمة، وهما المواطنان الروسيان فيكتور فاسين من مواليد 1959 والذي تم اعتقاله في موسكو وزينيدا سيريبريتسكايا مواليد 1971 التي فرت إلى أوكرانيا.
وأضافت أنه تم بمساعدة الشركاء من الإمارات اعتقال المواطن الروسي ليوبومير كوربا من مواليد 1960، والذي كان المنفذ المباشر للجريمة، في دبي وتسليمه إلى الجانب الروسي.
وأضافت أنه لا يزال البحث جاريا عن المخططين للجريمة.
ووقعت محاولة اغتيال الفريق فلاديمير أليكسييف في العاصمة الروسية موسكو يوم الجمعة الماضية، حيث تم إطلاق عدة رصاصات على الضابط نقل على أثرها إلى المستشفى.
وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بتهمة “محاولة القتل” و”الحيازة غير المشروعة للأسلحة النارية” في أعقاب محاولة الاغتيال.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:14

الأمن العام توضّح تفاصيل فيديو دهس رجل أمن في جرش

11:08

عمان الأهلية تعلن عن استمرار القبول والتسجيل بكلية التعليم التقني ببرنامجي الدبلوم الوطني والدبلوم الدولي

11:05

قراءة مهنية في اتفاقية الميناء متعدد الأغراض في العقبة

11:00

عمان الأهلية تعلن عن استمرار القبول والتسجيل بكافة تخصصات برنامجي البكالوريوس والماجستير

10:56

أسرة جامعة عمان الاهلية تهنىء بمناسبة الذكرى 27 لتسلّم جلالة الملك سلطاته الدستورية

10:55

وفد من الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية يزور جامعة فيلادلفيا لبحث توسيع التعاون الأكاديمي والثقافي

10:49

مبادرة النيابية تشيد بإنجازات شركة الفوسفات الأردنية ونتائجها المالية القياسية

10:40

بن غفير يثني على جهود نتنياهو بملف إيران وينتقد كوشنر وويتكوف

10:32

سيول تغرق مخيمات إدلب واللاذقية وتحذيرات من فيضان الأنهار

10:25

ناشر صحيفة واشنطن بوست يتنحى بعد تسريحات واسعة للموظفين

10:20

الصحة: نتائج فحوصات منتفعي مركز الإيواء في الطفيلة تُظهر الإصابة بالفيروس المخلوي

10:17

وفيات الأحد 8 – 2 – 2026

وفيات
وفيات الأحد 8 – 2 – 2026نعي حاجه فاضلهوفيات الجمعة 6-2-2026وفيات الخميس 5-2-2026وفيات الأربعاء 4 – 2 – 2026