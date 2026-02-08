اعتقال منفذ محاولة اغتيال الضابط الروسي فلاديمير أليكسييف في دبي وتسليمه لموسكو

وطنا اليوم:أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية إلقاء القبض على منفذ محاولة اغتيال الضابط الروسي فلاديمير أليكسييف، مشيرة إلى أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم تحديد هوية شركائه.

وقالت هيئة الأمن الفيدرالية إنها تمكنت بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية، نتيجة لإجراءات تحقيقية عملياتية نفذت في إطار القضية الجنائية التي فتحتها لجنة التحقيق الروسية بشأن محاولة اغتيال فلاديمير أليكسييف من تحديد هوية المتواطئين في هذه الجريمة، وهما المواطنان الروسيان فيكتور فاسين من مواليد 1959 والذي تم اعتقاله في موسكو وزينيدا سيريبريتسكايا مواليد 1971 التي فرت إلى أوكرانيا.

وأضافت أنه تم بمساعدة الشركاء من الإمارات اعتقال المواطن الروسي ليوبومير كوربا من مواليد 1960، والذي كان المنفذ المباشر للجريمة، في دبي وتسليمه إلى الجانب الروسي.

وأضافت أنه لا يزال البحث جاريا عن المخططين للجريمة.

ووقعت محاولة اغتيال الفريق فلاديمير أليكسييف في العاصمة الروسية موسكو يوم الجمعة الماضية، حيث تم إطلاق عدة رصاصات على الضابط نقل على أثرها إلى المستشفى.

وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بتهمة “محاولة القتل” و”الحيازة غير المشروعة للأسلحة النارية” في أعقاب محاولة الاغتيال.