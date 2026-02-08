بن غفير يثني على جهود نتنياهو بملف إيران وينتقد كوشنر وويتكوف

وطنا اليوم:قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يعمل بشكل ممتاز بخصوص كل ما يتعلق بتهديدات إيران، معتبرا أن مطالبه واضحة جدا، وأنه أثبت قدرته على التحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وتحقيق إنجازات في هذا المسار.

جاءت تصريحات بن غفير في مقابلة لهيئة البث الإسرائيلية، حيث وصف عمل نتنياهو بـ”ممتاز” في ملف إيران، مشددا على رفض إسرائيل لامتلاك طهران قدرات نووية مع صواريخ باليستية. وأضاف أن نتنياهو “يثبت معرفته بكيفية التواصل مع ترامب” لتحقيق إنجازات جديدة.

واتهم بن غفير المبعوثَين الأمريكيين ستيفن ويتكوف وجاريد كوشنر بالعمل على زرع أفكار مغلوطة بشأن غزة في رأس ترمب.

وشدد على أن الإدارة الأمريكية ستدرك في نهاية المطاف أن إعادة إعمار قطاع غزة أمر غير واقعي.

في هذه الأثناء، كشف مسؤول في البيت الأبيض أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب تقديم موعد زيارته إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي، حيث سيلتقي نتنياهو بدونالد ترمب الأربعاء المقبل في واشنطن لبحث المفاوضات مع إيران.

وقال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو يرى أن أي مفاوضات يجب أن تتضمن الحد من الصواريخ الباليستية وإنهاء نفوذ إيران الإقليمي.

وأفادت صحيفة معاريف بأن قائد سلاح الجو الإسرائيلي سيرافق نتنياهو في زيارته إلى الولايات المتحدة.

مفاوضات مسقط

وكانت الولايات المتحدة وإيران، قدا اختتمتا في مسقط يوم الجمعة الماضي، جولة مفاوضات بوساطة عمانية.

وقاد المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر الوفد الأمريكي، في حين كان الوفد الإيراني تحت قيادة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وتشدد إيران على أن تقتصر المحادثات على الملف النووي من أجل التوصل إلى رفع العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها، في حين تشدد الولايات المتحدة على ضرورة أن تتناول أيضا برنامجها للصواريخ الباليستية ودعمها لتنظيمات مسلحة في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه “لكي تفضي المحادثات إلى نتائج ملموسة، لا بد من أن تتضمن بنودا محددة، منها مدى صواريخهم الباليستية ودعمهم للمنظمات الإرهابية في المنطقة وبرنامجهم النووي ومعاملتهم لشعبهم”.

من جهته، أكد عراقجي أن بلاده “جاهزة للدفاع عن سيادتها وأمنها القومي في وجه أي مطالب مسرفة أو مغامرات” أمريكية، مضيفا “نخوض المحادثات بحسن نية ونتمسك بحزم بحقوقنا”.