وزارة التربية تعمم أوقات دوام المدارس في رمضان

ساعة واحدة ago
وزارة التربية تعمم أوقات دوام المدارس في رمضان

وطنا اليوم:عممت وزارة التربية والتعليم على مديريات التربية والتعليم أوقات الدوام الرسمي للمدارس، والتي سيتم العمل بها اعتبارًا من بداية شهر رمضان المبارك القادم.
وبينت الوزارة في تصريح صحفي الأحد، أن دوام مديريات التربية والتعليم سيبدأ من الساعة التاسعة صباحًا ولغاية الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.
وتبدأ الحصة الأولى في المدارس في تمام الساعة التاسعة صباحًا، على أن تكون مدة الحصة الصفية في مدارس الفترة الواحدة (40) دقيقة، ومدة الاستراحة 10 دقائق، وتلغى استراحة 5 دقائق بين الحصص، وتنتهي الحصة السادسة في تمام الساعة (12:40)، فيما تنتهي الحصة السابعة في تمام الساعة (1:50)، وإلغاء الحصة الثامنة.
وأوضحت الوزارة أن الدوام في مدارس الفترتين سيبدأ الساعة التاسعة صباحًا للفترة الصباحية والساعة (12:50) للفترة المسائية، وأن مدة الحصة الصفية في مدارس الفترتين سيكون (35) دقيقة، ومدة الاستراحة 10 دقائق، وإلغاء استراحة 5 دقائق بين الحصص، وبحيث تنتهي الحصة السادسة للفترة المسائية في تمام الساعة (4:30).


