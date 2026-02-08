بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

مصر تمنع دخول السوريين من عدة دول باستثناء حاملي الإقامة

ساعتين ago
مصر تمنع دخول السوريين من عدة دول باستثناء حاملي الإقامة

وطنا اليوم:في إجراء تنظيمي جديد أصدرت السلطات المصرية ضوابط حول دخول السوريين إلى البلاد.
فقد كشفت مصادر مصرية مطلعة صدور ضوابط جديدة تتعلق بتنظيم سفر السوريين إلى الأراضي المصرية، بدأت تفعيلها رسمياً منذ يوم الخميس الماضي.
كما أوضحت المصادر أن القرار الجديد نص على عدم قبول طلبات سفر السوريين إلى مصر إذا كانوا قادمين من 4 دول عربية، وهي: سوريا، لبنان، الأردن، والعراق.
في حين استثنى القرار بشكل قاطع السوريين الذين يحملون إقامة مصرية سارية، حيث سمح لهم بالدخول دون عوائق.
كما تضمنت الضوابط السماح بمنح تأشيرات دخول للسوريين المقيمين في دول الخليج العربي أو الدول الأوروبية، شريطة تقديم ما يثبت امتلاكهم إقامات سارية في تلك الدول عند تقديم الطلب.

ماذا عن الطلاب؟
إلى ذلك، أوضحت المصادر أن القرار شمل إجراءات بإغلاق المسارات التي كانت تُستخدم سابقاً لدخول السوريين، وأبرزها المسار المتعلق بالطلاب المسجلين في الجامعات المصرية، أو المسار الخاص بالأشخاص الذين لديهم عائلات مقيمة في مصر.
كذلك تقرر إيقاف الترتيبات التي كانت تقدمها مكاتب السفر عبر ما يعرف بـ”شراء تأشيرات الدخول”، حيث تم إبلاغ كافة المكاتب والشركات رسمياً بعدم إمكانية إنهاء حجز أو تسفير أي مواطن سوري لا يحمل إقامة مصرية سارية مسبقاً.

شركات الطيران
وفي سياق متصل، حمل القرار شركات الطيران مسؤولية التحقق المسبق من وجود الإقامات السارية قبل صعود الركاب، مع منع صعود أي مسافر غير مستوفٍ لهذه الشروط لتجنب ملاحقات قانونية أو غرامات إدارية.
هذا وأكدت المصادر أن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول “منع شامل” لدخول السوريين غير دقيق، مشددة على أن الإجراء “قرار تنظيمي” تفرضه الظروف الراهنة وحالة عدم الاستقرار في المنطقة، ويهدف بالأساس إلى ضبط منظومة الدخول والخروج عبر المنافذ المصرية.
يذكر أن التقديرات تشير إلى وجود نحو 1.5 مليون سوري مقيم في مصر، بينهم حوالي 160 ألفاً إلى 200 ألف فقط مسجلون رسمياً لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وبدأت الموجات الكبرى للجوء السوري إلى مصر عام 2012، ووصلت ذروتها في2013 و2014.
فيما يتركز الوجود السوري في مناطق محددة، أبرزها مدينة 6 أكتوبر بالجيزة، ومدينة العبور والشروق في القاهرة والإسكندرية ودمياط


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:14

الأمن العام توضّح تفاصيل فيديو دهس رجل أمن في جرش

11:08

عمان الأهلية تعلن عن استمرار القبول والتسجيل بكلية التعليم التقني ببرنامجي الدبلوم الوطني والدبلوم الدولي

11:05

قراءة مهنية في اتفاقية الميناء متعدد الأغراض في العقبة

11:00

عمان الأهلية تعلن عن استمرار القبول والتسجيل بكافة تخصصات برنامجي البكالوريوس والماجستير

10:56

أسرة جامعة عمان الاهلية تهنىء بمناسبة الذكرى 27 لتسلّم جلالة الملك سلطاته الدستورية

10:55

وفد من الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية يزور جامعة فيلادلفيا لبحث توسيع التعاون الأكاديمي والثقافي

10:49

مبادرة النيابية تشيد بإنجازات شركة الفوسفات الأردنية ونتائجها المالية القياسية

10:46

اعتقال منفذ محاولة اغتيال الضابط الروسي فلاديمير أليكسييف في دبي وتسليمه لموسكو

10:40

بن غفير يثني على جهود نتنياهو بملف إيران وينتقد كوشنر وويتكوف

10:32

سيول تغرق مخيمات إدلب واللاذقية وتحذيرات من فيضان الأنهار

10:25

ناشر صحيفة واشنطن بوست يتنحى بعد تسريحات واسعة للموظفين

10:20

الصحة: نتائج فحوصات منتفعي مركز الإيواء في الطفيلة تُظهر الإصابة بالفيروس المخلوي

وفيات
وفيات الأحد 8 – 2 – 2026نعي حاجه فاضلهوفيات الجمعة 6-2-2026وفيات الخميس 5-2-2026وفيات الأربعاء 4 – 2 – 2026