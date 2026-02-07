افتتاح معرض البازار الثقافي السياحي الصيني

وطنا اليوم _

افتتح أمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال الأحمد، اليوم السبت، في المركز الوطني للثقافة والفنون بعمان، معرض البازار الثقافي السياحي بمناسبة عيد الربيع الصيني.

ويأتي افتتاح المعرض ضمن فعاليات أيام عيد الربيع الصيني التي انطلقت مساء أول أمس الخميس، برعاية وزارة الثقافة ودعم من وزارة الثقافة والسياحة الصينية وتنظيم المركز الثقافي الصيني بعمان ومقاطعة شينشي الصينية والمركز الوطني للثقافة والفنون، لتعزيز التبادل الثقافي بين البلدين الصديقين.

وجال الأحمد يرافقه مدير المركز الثقافي الصيني في عمان تشاو تشيانغ، والمدير العام للمركز الوطني للثقافة والفنون لينا التل، على المعروضات، مبديا إعجابه بالمعروضات لاسيما تلك التي تمثل الصناعات الحرفية الثقافية الإبداعية الصينية.

واشتملت المعروضات على فنون الحرف اليدوية والتي اتكأت على الموروث الثقافي الصيني؛ ومنها فن التلوين بالماء وتنهل من الثقافة الصينية التي تُعنى بجماليات الطبيعة وألوانها، وفنون رسم الخط والكتابة الصينية والطباعة بواسطة القوالب الخشبية وقص الورق بأشكال فنية أخاذة وكذلك فنون الرسم.

واشتملت المعروضات على مأكولات تراثية ومنتجات غذائية ومكسرات وفن تقديم الشاي وفن تعلم استخدام العُصى الصينية في الطعام، ولوحات فوتوغرافية لأبزز المواقع المعمارية التراثية والعلمية والمناظر الطبيعية في مناطق مختلفة في الصين.

وتضمن البازار كذلك؛ فن صناعة دمى خيال الظل وفن لعبة الشطرنج الصينية وعرض لمسرح خيال الظل للأطفال.

وقال الأحمد لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) إن هذا المعرض الذي يأتي ضمن فعاليات أيام عيد الربيع الصيني للعام الحالي يطلعنا على ثراء الموروث الثقافي الصيني، مؤكدا أن الأردن بلد منفتح على مختلف الثقافات العالمية وهذه الفعاليات تأتي في سياق العلاقات الوثيقة والعميقة التي تربط البلدين الصديقين؛ الأردن والصين، وفي إطار تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بينهما.

وأبدى إعجابه بالمعروضات التي عكست العمق الثقافي والحضاري للصين وخصوصا التميز في مجال الحرف والصناعات الثقافية والفنون الابداعية والتي جسدت عيد الربيع الصيني بما يحمله من جماليات الموروث والثقافة وعناصر الطبيعة، لافتا إلى أن هذه الحرف والصناعات توظف مواد خام أولية لإنتاج صناعات إبداعية في بعد جمالي تسوق المنتج الثقافي والسياحي الصيني وتسهم بالتمكين الاقتصادي لمن يعمل فيها بحيث تصبح مصدرا للرزق.

وأشار الى زيارة وفد من وزارة الثقافة جمهورية الصين الشعبية العام الماضي حيث اطلع على الصناعات الثقافية الابداعية الصينية وسبل التعاون في هذا المجال.

ونوه بمشاركة الصين الفنية والثقافية في فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون على امتداد دوراته، معربا عن أمله باستمرار هذه المشاركة في الدورة المقبلة وكذلك المشاركة في معرض عمان الدولي للكتاب.

ويشار إلى أن فعاليات المعرض تستمر لغاية الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت في المركز.