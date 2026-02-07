نعي حاجه فاضله

بسم الله الرحمن الرحيم

((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))

صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعي ال سلامة الحلايقة المرحومة الحجة نعيمة عبد المهدي الحلايقة ،زوجة المرحوم عبد الحميد احمد سلامة الحلايقة .والدة المهندس احمد وخالد وتيسير ومها ونائلة والمرحومة سهيلة وذلك فجر يوم السبت ٢٠٢٦/٢/٧ في قسم العناية الحثيثة في مستشفي التخصصي في عمان .وسوف يتم نقل الجثمان الي منزل العائلة في ابوعلندا قبل صلاة الظهر والصلاة عليها بعد صلاة الظهر يوم السبت في مسجد شحدة الجبالي ابو علندا ،جبل الحديد واتمام اجراءات الدفن في مدفن العائلة في المقبرة الاسلامية في سحاب بعد الصلاة .

تقبل التعازي للرجال في جمعية التضامن لاهالي الشيوخ /القويسمة ،خلف مركز امن القويسمة.وللنساء في منزل العائلة في القويسمة جبل الحديد /شارع مناور شتيوي الحديد ولمدة ثلاثة ايام وذلك من الساعة الرابعة والنصف عصرا ولغاية الساعة التاسعة والنصف مساء.

لا اراكم الله مكروهاً.

– احمد الحلايقة / ابنها ٠٧٩٦٦٢٨٠٠٠

خالد الحلايقة / ابنها ٠٧٩٦٧٥٤٧٥٧