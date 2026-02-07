بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. وفيات

نعي حاجه فاضله

ساعتين ago
نعي حاجه فاضله

بسم الله الرحمن الرحيم

((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))
صدق الله العظيم.
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعي ال سلامة الحلايقة المرحومة الحجة نعيمة عبد المهدي الحلايقة ،زوجة المرحوم عبد الحميد احمد سلامة الحلايقة .والدة المهندس احمد وخالد وتيسير ومها ونائلة والمرحومة سهيلة وذلك فجر يوم السبت ٢٠٢٦/٢/٧ في قسم العناية الحثيثة في مستشفي التخصصي في عمان .وسوف يتم نقل الجثمان الي منزل العائلة في ابوعلندا قبل صلاة الظهر والصلاة عليها بعد صلاة الظهر يوم السبت في مسجد شحدة الجبالي ابو علندا ،جبل الحديد واتمام اجراءات الدفن في مدفن العائلة في المقبرة الاسلامية في سحاب بعد الصلاة .
تقبل التعازي للرجال في جمعية التضامن لاهالي الشيوخ /القويسمة ،خلف مركز امن القويسمة.وللنساء في منزل العائلة في القويسمة جبل الحديد /شارع مناور شتيوي الحديد ولمدة ثلاثة ايام وذلك من الساعة الرابعة والنصف عصرا ولغاية الساعة التاسعة والنصف مساء.
لا اراكم الله مكروهاً.

– احمد الحلايقة / ابنها ٠٧٩٦٦٢٨٠٠٠
خالد الحلايقة / ابنها ٠٧٩٦٧٥٤٧٥٧


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:08

جامعة البترا تحيي ذكرى الوفاء والبيعة

15:29

الوخيان يكتب: الراحل الملك الحسين طيب الله ثراه

15:24

الجغبير : وفد صناعي اردني يبحث اقامة شراكات وتعزيز التبادل التجاري مع الكويت

14:41

إقبال لافت على جناح جامعة فيلادلفيا في معرض الجامعات الأردنية بالمملكة العربية السعودية

14:38

المخرجات الخمسة الأهم للحوار الوطني حول إصلاحات الضمان

14:36

الوفاء والبيعة….

14:35

الفحيص… إحلال مدروس واستثمار في جيل واعد بـ “سلة الشارقة”

14:32

الأردنيين ويوم البيعة

14:30

مستشفى الجامعة الأردنيّة يُحيي ذكرى الوفاء والبيعة السابعة والعشرين

13:31

أورنج الأردن ترعى مؤتمر قيادي رائد لدعم وتعزيز بيئات العمل المستدامة

13:29

زين كاش الراعي البلاتيني لبطولة JUBB للكاليستنكس

13:25

القطاع الصناعي يجدد البيعة والولاء لجلالة الملك في ذكرى البيعة والوفاء

وفيات
وفيات الجمعة 6-2-2026وفيات الخميس 5-2-2026وفيات الأربعاء 4 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 3 – 2 – 2026طلال أبوعزاله وعائلته ينعون دولة الفقيد احمد عبيدات