بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

أورنج الأردن ترعى مؤتمر قيادي رائد لدعم وتعزيز بيئات العمل المستدامة

3 ساعات ago
أورنج الأردن ترعى مؤتمر قيادي رائد لدعم وتعزيز بيئات العمل المستدامة

وطنا اليوم _

تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة نور بنت عاصم، رعت أورنج الأردن مؤتمر WorkWell Amman 2026، أول مؤتمر قيادي في الأردن يركّز على الربط بين الرفاه (Wellness) والأداء المؤسسي، والذي نظمته جمعية المداربة وتطوير الذات (الكوتشينج) بالتعاون مع مركز هيا الثقافي ومركز تدريب إثراء.

وجاء المؤتمر كمنصّة وطنية تجمع القيادات التنفيذية، ومديري الموارد البشرية، والمهنيين، وخبراء الرفاه، لفتح حوار معمّق حول إعادة تصميم بيئات العمل وبناء ثقافة تنظيمية أكثر إنسانية ومرونة واستدامة. وتناول المؤتمر محاور أساسية شملت الإرهاق الوظيفي والضغوط المؤسسية، والسلامة النفسية في أماكن العمل، وأنماط القيادة وتأثيرها على السلوك والأداء، إضافة إلى دور الكوتشينغ والقيادة المرتكزة على الإنسان في تعزيز الإنتاجية دون استنزاف.

كما سلّط المؤتمر الضوء على أدوات عملية قائمة على أسس علم النفس والكوتشينغ، تساعد الأفراد والمؤسسات على تحسين التركيز، وبناء المرونة، وتنظيم المشاعر، واتخاذ قرارات أكثر وعياً، بما ينعكس بشكل مباشر على الأداء المهني والاستدامة الوظيفية، ويساهم في دعم توجه الأردن نحو قوة عاملة أكثر صحة وفاعلية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
16:08

جامعة البترا تحيي ذكرى الوفاء والبيعة

15:29

الوخيان يكتب: الراحل الملك الحسين طيب الله ثراه

15:24

الجغبير : وفد صناعي اردني يبحث اقامة شراكات وتعزيز التبادل التجاري مع الكويت

15:11

نعي حاجه فاضله

14:41

إقبال لافت على جناح جامعة فيلادلفيا في معرض الجامعات الأردنية بالمملكة العربية السعودية

14:38

المخرجات الخمسة الأهم للحوار الوطني حول إصلاحات الضمان

14:36

الوفاء والبيعة….

14:35

الفحيص… إحلال مدروس واستثمار في جيل واعد بـ “سلة الشارقة”

14:32

الأردنيين ويوم البيعة

14:30

مستشفى الجامعة الأردنيّة يُحيي ذكرى الوفاء والبيعة السابعة والعشرين

13:29

زين كاش الراعي البلاتيني لبطولة JUBB للكاليستنكس

13:25

القطاع الصناعي يجدد البيعة والولاء لجلالة الملك في ذكرى البيعة والوفاء

وفيات
نعي حاجه فاضلهوفيات الجمعة 6-2-2026وفيات الخميس 5-2-2026وفيات الأربعاء 4 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 3 – 2 – 2026