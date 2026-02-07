بنك القاهرة عمان
القطاع الصناعي يجدد البيعة والولاء لجلالة الملك في ذكرى البيعة والوفاء

القطاع الصناعي يجدد البيعة والولاء لجلالة الملك في ذكرى البيعة والوفاء

وطنا اليوم _

أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، انه في ذكرى يوم الوفاء والبيعة، فان القطاع الصناعي إذ يجدد البيعة لجلالته، ليثمن الانجازات التي تحققت في عهد جلالته وخصوصا فيما يتعلق بالاصلاحات السياسية والاقتصادية،

وأعرب الجغبير عن اعتزاز القطاع الصناعي بالرعاية الملكية المتواصلة التي حظي بها، والتي أسهمت في تعزيز دور الصناعة الوطنية كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومحرك للتنمية وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى التزامه بمواصلة دعم الجهود الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

كما ثمّن القطاع الصناعي عالياً جهود جلالة الملك في ترسيخ الاستقرار وتعزيز مكانة الأردن إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا وقوفه صفًا واحدًا خلف القيادة الهاشمية، ومواصلته العمل من أجل اقتصاد وطني قوي ومستدام.


