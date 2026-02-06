عائلة القذافي: جنازة اليوم استفتاء شعبي ووطني على شعبية سيف الإسلام

وطنا اليوم:اعتبر الساعدي القذافي، أن شقيقه سيف الإسلام “فاز بالانتخابات وهو ميّت”، وذلك في أوّل تعليق على جنازته التي شارك فيها آلاف الليبيين، من أنار النظام السابق وبقية التيارات السياسية.

وكتب الساعدي القذافي تدوينة على صفحته بموقع “إكس”، قال فيها “جنازة اليوم أكبر جنازة في تاريخ ليبيا…جنازة اليوم استفتاء شعبي ووطني على شعبية سيف الإسلام، الذي فاز بالانتخابات وهو ميّت”، أرفقها بصور وثقت للحشود الغفيرة التي شيّعت جثمان سيف الإسلام إلى المقبرة.

وشارك آلاف المشيعين، اليوم الجمعة، في جنازة سيف الإسلام القذافي، حضروا من جميع المدن الليبية، تحت حراسة أمنية مشددة، وذلك بعد 3 أيام من مقتله داخل منزله في مدينة الزنتان.

وردد المشاركون في الجنازة هتافات منددة بجريمة اغتيال سيف الإسلام القذافي، مطالبين بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات الجريمة والقصاص من القتلة.

وتم دفن سيف الإسلام في مقبرة المناسلة بمدينة بني وليد، بجانب قبر أخيه خميس القذافي، الذي قتل خلال أحداث الثورة عام 2011.

وكان سيف الإسلام، قد أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية التي ألغيت قبل انطلاقها عام 2021 ، حيث اعتبر البعض أن عودته إلى الساحة السياسية كانت أحد أبرز أسباب إلغاء هذه الانتخابات، باعتباره كان مرشحا بارزا بدعم من أنصار النظام السابق.

يذكر أن 4 مسلحين مجهولين كانوا اغتالوا سيف الإسلام القذافي، مساء الثلاثاء، في منزله بمدينة الزنتان جنوب غرب طرابلس