بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

اجتماع عربي أوروبي في سلوفينيا يؤكد أولوية وقف النار في غزة وإدخال المساعدات

ساعتين ago
اجتماع عربي أوروبي في سلوفينيا يؤكد أولوية وقف النار في غزة وإدخال المساعدات

وطنا اليوم:عقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية المملكة العربية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج د. بدر عبد العاطي ووزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني ووزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة قطر سلطان المريخي جلسةً حواريةً موسّعةً مع نائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، في عاصمة جمهورية سلوفينيا ليوبليانا.
وبحث الوزراء خلال اللقاء سبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وفي مقدّمها الأوضاع في قطاع غزة وضرورة الالتزام في اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده كاملة، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع، والجهود المبذولة لإنجاح خطة السلام التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمضي نحو أفق سياسي واضح يجسّد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حلّ الدولتين.
كما بحث الوزراء الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وأكّدوا ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللا شرعية في الضفة الغربية والانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة والتي تدفع نحو تفاقم الأوضاع وتقوّض كلّ جهود التهدئة.
وثمّن الوزراء مواقف سلوفينيا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة واعترافها بالدولة الفلسطينية على أساس حلّ الدولتين.
كما جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل خفض التصعيد من خلال التفاوض والحوار، بالإضافة إلى مناقشة المساعي المبذولة لحلّ الأزمة الروسية – الأوكرانية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:44

توضيح صادر عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

20:39

وفاة امرأة واصابة طفلها إثر سقوطهم من مرتفع في إربد

20:30

عائلة القذافي: جنازة اليوم استفتاء شعبي ووطني على شعبية سيف الإسلام

20:27

البريد الأردني يقدم خدمة الحوالات المالية الداخلية الفورية

19:49

شكاوى من عودة ارتفاع أسعار الدواجن في الأردن

19:22

بعد فيديو ترامب.. ليفيت تعلق على تصوير أوباما وزوجته قردين

19:15

بدء أعمال صيانة لطريق دافوس باتجاه الشونة الجنوبية

17:04

بين الوفاء والبيعة… وطنُ العهد ووعدُ المجد… يُبايَع بالمحبة، تُصانه الكرامة، وتبقى رايته لا تنحني

16:49

شكاوى متزايدة من بيع ذهب مغشوش عبر منصات إلكترونية وهمية

16:32

الأردن يدين التفجير الانتحاري الذي استهدف حسينية في إسلام آباد

16:03

محكمة إيطالية تنصف موظفاً فُصل بسبب غمضة عين

15:43

بلدية الطيبة تكثّف أعمال رفع كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار

وفيات
وفيات الجمعة 6-2-2026وفيات الخميس 5-2-2026وفيات الأربعاء 4 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 3 – 2 – 2026طلال أبوعزاله وعائلته ينعون دولة الفقيد احمد عبيدات