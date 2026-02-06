إحالة 7 مقاصف مدرسية إلى الجهات القضائية المختصة

وطنا اليوم:في إطار الجهود الرقابية المشتركة، نفذت فرق التفتيش المشتركة بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة ومديرية التربية والتعليم عددًا من الجولات الرقابية على المقاصف المدرسية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026، وذلك بهدف ضمان تقديم غذاء آمن وسليم للطلبة، والتأكد من التزام المقاصف المدرسية بتطبيق أعلى معايير السلامة الغذائية والرقابة الصحية وفق التشريعات والتعليمات المعتمدة.

وتهيب المؤسسة العامة للغذاء والدواء بإعطاء أهمية قصوى لشروط تقديم الغذاء الصحي في المدارس وسلامة الغذاء المقدم لأبنائنا الطلبة والتأكد من مصادرة وطريقة توريده وحفظه ومطابقته للشروط الصحية المعلنة، بالإضافة لضرورة اصدار شهادة صحية لمن يتعامل مع الغذاء، كما أعلنت مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتورة رنا عبيدات إطلاق حملة مكثفة للرقابة على مقاصف المدارس، للتاكد من التزام المقاصف بالشروط الواردة علماً بأن الجولات ستشمل جميع مدارس المملكة الحكومية والخاصة.

وقد أسفرت الجولات المشتركة بالفصل الدراسي الأول عن رصد عدد من المخالفات، تمثلت في عدم الالتزام بشروط التخزين السليم للمواد الغذائية، وتداول وبيع مواد غذائية غير مسموح ببيعها داخل المقاصف المدرسية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة (7) مقاصف مدرسية إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها؛ كما تمّ اتلاف الأغذية غير المطابقة للشروط الصحية.

وأوضحت مندوبة المؤسسة في لجنة المقاصف، الدكتورة رويدة عبدالله، أن الأغذية والمشروبات الممنوع بيعها وتداولها في المقاصف المدرسية تشمل ما يلي:

أولًا: المشروبات

• المشروبات الغازية.

• مشروبات الطاقة.

• المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين.

• العصائر المحضرة يدويًا.

• شراب الفاكهة والشراب المنكه.

ثانيًا: الحلويات

• العلكة، الملبس، المصاص، التوفي، النوجا، المارشملو، والسكر المحروق (الكراميل).

• الشوكولاتة التي تحتوي على أي من المواد المذكورة أعلاه.

ثالثًا: الأغذية

• الأطعمة الفاسدة أو البائتة.

• اللحوم بجميع أنواعها.

• البيض.

• الأحشاء الداخلية.

• البطاطا المقلية.

رابعًا: منتجات أخرى

• البوظة والمثلجات، بما في ذلك الآيس كريم والأسكيمو.

• المشروبات والأغذية المعلبة في عبوات زجاجية.

• أي مواد غذائية يقرر الوزير منعها بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية.

وتدعو المؤسسة إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظات أو شكاوى أو استفسارات من خلال خط الشكاوى المجاني (117114)، أو عبر البريد الإلكتروني (info@jfda.jo)، أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم (0795632000).