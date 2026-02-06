بنك القاهرة عمان
الصفدي يبحث بالعاصمة السلوفينية جهود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

60 دقيقة ago
الصفدي يبحث بالعاصمة السلوفينية جهود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وطنا اليوم:يبدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، ووزراء خارجية كلّ من السعودية والبحرين ومصر ووزير دولة للشؤون الخارجية في قطر زيارة عمل إلى العاصمة السلوفينية ليوبليانا، يلتقون خلالها مع نائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون.
ويأتي اللقاء لبحث الجهود المبذولة لالتزام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والتأكيد على تثمين مواقف سلوفينيا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة.
كما سيشارك الصفدي والوزراء في جلسة حوارية في إطار منتدى بليد الاستراتيجي.


