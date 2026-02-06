مسح: تعامل الأسر في الأردن مع البريد الخاص يفوق العام

وطنا اليوم:أظهرت نتائج مسح استخدام وانتشار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنازل لعام 2024 أن متوسط إنفاق الأسر الشهري على خدمات البريد الأردني بلغ حوالي 4 دنانير مقابل متوسط إنفاق على خدمات القطاع الخاص يصل 14 دينارا.

وتظهر نتائج المسح التفصيلية أن 19.2% من الأسر تتعامل مع خدمات البريد الأردني مقابل 21.2% تتعامل مع البريد الخاص.

وبحسب المسح فإن نسبة الأسر الأعلى التي تتعامل مع البريد الأردني في إقليم الوسط 24.5% والأسر التي تتعامل مع شركات القطاع الخاص كانت النسبة الأعلى أيضا في إقليم الوسط أيضا 24%.

ويبلغ عدد شركات البريد العاملة في الأردن قرابة 194 شركة منها 180 شركة محلية و14 دولية، وفقا لبيانات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

وكانت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أعلنت مؤخرا ملخص نتائج مسح استخدام وانتشار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنازل لعام 2024.

وبالنظر إلى الأسر التي تتعامل مع خدمات شركة البريد الأردني وشركات القطاع الخاص حسب نوع الخدمة، يلاحظ أن غالبية الأسر (79.3%) قد تعاملت مع شركة البريد الأردني من أجل خدمة دفع الفواتير، تلا ذلك الخدمات الحكومية التي تقدم من خلال المكاتب البريدية بنسبة بلغت (17.8%)، و(65.5%) من الأسر قد تعاملت مع شركات القطاع الخاص من أجل خدمة إرسال / استلام الطرود العادية / البعائث البريدية، تلا ذلك الحوالات المالية بنسبة بلغت (24.4%).

وغطى المسح الإحصائي في عام 2024 عينة من الأسر بلغ حجمها (8,270) أسرة بصورة تضمن التمثيل على مستوى المملكة والأقاليم الثلاثة (شمال وسط جنوب وعلى مستوى الحضر والريف، وعلى مستوى المحافظات) واستندت هذه العينة إلى الإطار الذي وفرته نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015.

يشار إلى نتائج المسح تسهم في رسم السياسات والاستراتيجيات التي تعزّز الانتشار الرقمي وتزويد المواطنين بالمهارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى ذلك، تُعدّ هذه المؤشرات مدخلا رئيسا للتقارير الدولية مثل تقارير الاتحاد الدولي للاتصالات، بما يُعزّز مكانة الأردن عالميا ويعكس جهوده المستمرة في المجال الرقمي.