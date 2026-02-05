بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي عشيرتي  الحويان وأبو الريش

ساعة واحدة ago
مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي عشيرتي  الحويان وأبو الريش

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو  الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم  رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم  الخميس  واجب العزاء إلى عشيرتي الحويان وأبو الريش.

‏*ففي منطقة أم الحيران بالعاصمة عمان* ، نقل العيسوي،، المرحومة الحاجة فلحة علي القطارنة، أرملة المرحوم يوسف عبدالله الحويان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة  وعموم عشيرتي الحويان والقطارنة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

*وفي دابوق بالعاصمة عمان* نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحومة عائدة حسام الدين المفتي، زوجة المهندس يوسف أبو الريش، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي أبو الريش والمفتي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:51

تطورات محاكمة سارة خليفة في قضية تصنيع المواد المخدرة

20:31

أداء استثنائي للملكية الأردنية مع تحقيق 21.5 مليون دينار أرباحاً صافية لعام 2025

20:28

الجيش يحمي الدَّار.. إسقاط 56 بالونا وطائرة مسيَّرة محملة بمخدرات في شهر واحد

20:23

بسام الزعمط… إدارة هادئة وإنجاز متميز

20:21

الأراضي والمساحة: البيع والإفراز إلكترونيا عبر تطبيق سند قريبا

20:15

المجالي : الاتفاقية مع ابو ظبي تحسن مناولتنا للسيارات والحبوب

20:11

خطوة غير معتادة .. محل في العقبة يبيع سمكة نادرة

19:33

لن نخذل الأمل بوحدة التيار الديمقراطي

19:27

75.5 مليون دينار أرباح شركة مصفاة البترول الأردنية لعام 2025

19:25

رئيس جامعة البترا يعلن جاهزية التدريب السريري واستقبال المرضى خلال الفصل الدراسي الثاني

19:19

الاحتلال الإسرائيلي ينسف محطة مياه ميراج بمدينة رفح

19:09

مياه اليرموك: قلة الأمطار الموسم الماضي خفضت الإنتاج المائي 50%

وفيات
وفيات الخميس 5-2-2026وفيات الأربعاء 4 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 3 – 2 – 2026طلال أبوعزاله وعائلته ينعون دولة الفقيد احمد عبيداتوفاة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات