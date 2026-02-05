مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي عشيرتي  الحويان وأبو الريش

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس واجب العزاء إلى عشيرتي الحويان وأبو الريش.

‏*ففي منطقة أم الحيران بالعاصمة عمان* ، نقل العيسوي،، المرحومة الحاجة فلحة علي القطارنة، أرملة المرحوم يوسف عبدالله الحويان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي الحويان والقطارنة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

*وفي دابوق بالعاصمة عمان* نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحومة عائدة حسام الدين المفتي، زوجة المهندس يوسف أبو الريش، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي أبو الريش والمفتي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.