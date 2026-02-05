بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

المجالي : الاتفاقية مع ابو ظبي تحسن مناولتنا للسيارات والحبوب

ساعة واحدة ago
المجالي : الاتفاقية مع ابو ظبي تحسن مناولتنا للسيارات والحبوب

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي المجالي، الخميس، عقب توقيع الاتفاقية الاستثمارية مع مجموعة موانئ أبوظبي، إنّ توقيع الاتفاقية يمثل خطوة هامة نحو تطوير ميناء العقبة متعدد الأغراض، الذي سيعزز مكانة العقبة كمركز لوجستي إقليمي ويخدم الاقتصاد الأردني بشكل عام.
وأضاف المجالي أن “موانئ أبوظبي تملك خبرات واسعة في إدارة وتشغيل الموانئ، ولديها شراكات دولية تؤهلها لتقديم نموذج متميز في إدارة ميناء العقبة. نحن نتطلع إلى الاستفادة من هذه الخبرات في تحسين سلسلة النقل والمناولة وتطوير الأنظمة الأمنية واللوجستية في الميناء، بما يضمن تسهيل حركة البضائع وتحقيق الكفاءة العالية في المناولة”.
وأوضح أن التطوير سيشمل تحديث الأرصفة والأنظمة، مع التركيز على تحسين السلامة العامة، مشيرا إلى أن ميناء العقبة سيشهد تطورا كبيرا في مناولة الحبوب، السيارات والبضائع العامة.
وأكّد أن ذلك سيسهم في زيادة حجم المناولة بشكل تدريجي من سنة إلى أخرى، مبينا أن المشروع لن يخدم الأردن فقط، بل سيسهم في تعزيز التجارة الإقليمية والدولية، ويشكل جزءا من منظومة تجارية عالمية.
“الميناء سيكون محوراً رئيسياً في سلسلة التجارة التي تمتد لتشمل دول الجوار، مما سيوفر فرصا كبيرة لتطوير شراكات دولية، ونقل الخبرات في مجالات العلم والتكنولوجيا والاتصالات،” وفقا للمجالي.
ولفت المجالي إلى أن شركة مقطع إيلة، التي تم تأسيسها كشراكة بين شركة تطوير العقبة وموانئ أبوظبي، ستتولى تنفيذ برنامج متكامل لربط جميع الأنظمة المتعلقة بالموانئ والشحن والتخليص الجمركي، بما يضمن تسريع إجراءات المناولة والتخليص الجمركي عبر تطبيق نظام التخليص المسبق، الذي يسمح بمراجعة الشحنات أثناء وجودها في البحر وتسريع عملية وصولها.
وكانت شركة تطوير العقبة قد وقعت مع مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية استثمارية بقيمة تتجاوز 130 مليون دينار، وذلك لتطوير وتشغيل الميناء متعدد الأغراض في العقبة، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة.
وبحسب بيانات نشرتها صفحات التواصل الاجتماعي لرؤية التحديث الاقتصادي، تبلغ الطاقة الاستيعابية السنوية للميناء نحو 11 مليون طن، ويضم 9 أرصفة بطول إجمالي يصل إلى 2 كيلومتر، وبغاطس يبلغ 13.5 مترا، ما يتيح استقبال سفن بأحجام مختلفة وتعزيز كفاءة عمليات المناولة.
وأظهرت البيانات أن مرافق الميناء ناولَت أكثر من 5 ملايين طن من البضائع خلال عام 2025، إلى جانب مناولة نحو مليون رأس من المواشي، وما يقارب 85 ألف وحدة من مركبات الدحرجة (Ro-Ro).
وتشير الاتفاقية إلى أن العوائد التراكمية المتوقعة تتجاوز 300 مليون دينار على مدى مدة الاتفاقية، في ظل برنامج تطوير شامل يشمل تحديث البنية التحتية، وإدخال أحدث المعدات والآليات، واعتماد أنظمة تشغيل ذكية (TOS) لرفع كفاءة العمليات في الميناء.
كما تهدف الشراكة إلى تعزيز موقع ميناء العقبة كمركز عالمي لتجارة شحن المركبات داخل السفن وتخزينها وربطها بالأسواق العالمية، وتطوير ممرات لوجستية لدول الجوار بما ينعكس على خفض كلف الشحن ورفع تنافسية حركة التجارة الأردني


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:51

تطورات محاكمة سارة خليفة في قضية تصنيع المواد المخدرة

20:31

أداء استثنائي للملكية الأردنية مع تحقيق 21.5 مليون دينار أرباحاً صافية لعام 2025

20:31

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي عشيرتي  الحويان وأبو الريش

20:28

الجيش يحمي الدَّار.. إسقاط 56 بالونا وطائرة مسيَّرة محملة بمخدرات في شهر واحد

20:23

بسام الزعمط… إدارة هادئة وإنجاز متميز

20:21

الأراضي والمساحة: البيع والإفراز إلكترونيا عبر تطبيق سند قريبا

20:11

خطوة غير معتادة .. محل في العقبة يبيع سمكة نادرة

19:33

لن نخذل الأمل بوحدة التيار الديمقراطي

19:27

75.5 مليون دينار أرباح شركة مصفاة البترول الأردنية لعام 2025

19:25

رئيس جامعة البترا يعلن جاهزية التدريب السريري واستقبال المرضى خلال الفصل الدراسي الثاني

19:19

الاحتلال الإسرائيلي ينسف محطة مياه ميراج بمدينة رفح

19:09

مياه اليرموك: قلة الأمطار الموسم الماضي خفضت الإنتاج المائي 50%

وفيات
وفيات الخميس 5-2-2026وفيات الأربعاء 4 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 3 – 2 – 2026طلال أبوعزاله وعائلته ينعون دولة الفقيد احمد عبيداتوفاة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات