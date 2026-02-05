بنك القاهرة عمان
خطوة غير معتادة .. محل في العقبة يبيع سمكة نادرة

وطنا اليوم:عرض أحد محال بيع الأسماك في مدينة العقبة سمكة نادرة تعرف باسم سمكة السفوح (سمكة القيثارة) للبيع لاستخدامها في الطعام، في خطوة غير معتادة نظرا لندرة هذا النوع.
وبحسب متابعين، فإن سمكة القيثارة تعد من الكائنات البحرية غير الشائعة في مياه البحر الأحمر، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التساؤل حول قانونية صيدها وبيعها .
تعرف سمكة القيثارة علميا باسم Rhinobatidae، وهي من الأسماك الغضروفية التي تجمع في شكلها بين الأسماك والشفنينيات، وتتميز بجسم مفلطح ورأس عريض يشبه آلة القيثارة، وهو ما منحها اسمها الشائع.
وتعيش القيثارة عادة في المياه الساحلية الضحلة وعلى القيعان الرملية، وتتغذى على الكائنات البحرية الصغيرة.
وتصنف بعض أنواع سمكة القيثارة عالميا ضمن الأنواع المهددة بالانقراض نتيجة الصيد الجائر وتراجع موائلها الطبيعية، ما يجعل صيدها أو تداولها خاضعا للرقابة في عدد من الدول


