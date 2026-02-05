بنك القاهرة عمان
إزالة اعتداء على درج تاريخي يربط سور إربد الأثري بمدرسة الثانوية

وطنا اليوم:أكد رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام أن الفرق الفنية التابعة للبلدية أزالت اعتداء عمره عشرات السنين وقع على الدرج الحيوي الواصل بين سور إربد الأثري ومدرسة إربد الثانوية وذلك في إطار جهود البلدية لاستعادة الملامح التاريخية لقلب المدينة.
​وأوضح العزام أنه تبين من خلال الكشف الميداني والمتابعة الحثيثة أن الاعتداء تمثل في استغلال الدرج واستخدامه كمستودع خاص منذ ما يقارب عشر سنوات مما أدى إلى طمس معالم هذا الممر الأثري وإعاقة وظيفته التاريخية والجمالية كجزء من هوية المنطقة.
​وشدد العزام على أن البلدية ماضية بعزم في مشروع إبراز معالم المدينة الأثرية الذي يعد ركيزة أساسية ضمن مشروع تطوير وسط المدينة الشامل.
وأكد أن البلدية لن تظهر أي تهاون أو تعاون مع أي جهة تحاول المساس بتراث إربد الأصيل مشيرا إلى أن هذه المعالم هي المرآة التي تعكس الهوية التاريخية العريقة للمدينة.
​وأكد العزام على أن صون التراث هو خط أحمر وأن البلدية ستستمر في عمليات الكشف والرصد لضمان حماية المواقع الأثرية وتأهيلها بما يليق بمكانة إربد الثقافية والسياحية


