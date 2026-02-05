إشعار 379 منشأة غير ملتزمة بالفوترة ومهلة أسبوع لتصويب أوضاعها

وطنا اليوم:نفذت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات جولات ميدانية استهدفت عدداً من الفئات والقطاعات الملزمة بالتسجيل في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، بهدف الحصول على التغذية الراجعة من الملتزمين، ورصد الملاحظات والمقترحات المتعلقة بتطبيق النظام، إلى جانب التحقق من مدى الالتزام بأحكامه.

وخلال هذه الجولات، قامت الدائرة بإشعار المنشآت والأفراد غير الملتزمين، ومنحهم مهلاً قانونية لتصويب أوضاعهم قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية بحق المخالفين، وفقاً للتشريعات النافذة.

وأصدرت الدائرة إشعارات لـ 379 منشأة ومحل وفرد لعدم التزامهم بأحكام نظام الفوترة الوطني الإلكتروني وعدم إصدار فواتير أصولية، حيث تم منحهم مدة أسبوع لتصويب أوضاعهم قانونياً.

وأكدت الدائرة أن فرق مديريتي المكافحة والفوترة ستواصل تنفيذ جولاتها الميدانية، سواء للحصول على التغذية الراجعة من الملتزمين أو للتحقق من الالتزام بأحكام النظام، مع إشعار غير الملتزمين ومنحهم مهلة أسبوع قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وبينت الدائرة أن عدد المسجلين في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني بلغ نحو 158 ألفاً من الشركات والمنشآت والأفراد والمهنيين، فيما ارتفع عدد الفواتير التي تصدر يوميا من خلال النظام إلى حوالي 1.2 مليون فاتورة.

كما أشارت إلى أنه تم ربط نظام الفوترة الوطني الإلكتروني بتطبيق “سند” الحكومي، بما يمكّن الشركات والمنشآت من التحقق من أن مشترياتها المحلية تتم من موردين ملتزمين بالنظام، إضافة إلى تمكين أي شخص يحصل على فاتورة من التحقق من صحتها عبر مسح رمز (QR Code) من خلال خيار التحقق من المستندات الرقمية داخل التطبيق.