وطنا اليوم:زعم فلاديمير زيلينسكي، أن عدد الجنود الأوكرانيين، الذين قتلوا خلال المعارك منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا عام 2022، يصل إلى 55 ألف جندي فقط.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة “فرانس 2” الفرنسية: “في أوكرانيا، يبلغ العدد الرسمي للقتلى في ساحة المعركة، سواء من الجنود النظاميين أو المعبئين، 55 ألفا”.

وأضاف مستدركا: “هناك عدد كبير من الأشخاص الذين تعتبرهم أوكرانيا في عداد المفقودين”.

يذكر أن عددا من المحللين الأوكرانيين والأجانب كانوا قد أشاروا مرارا إلى أن أرقام الخسائر البشرية التي تعلنها كييف بشكل رسمي أقل بكثير من الواقع.

وفي يوليو الماضي، أكد تقرير لصحيفة “لوموند” الفرنسية، أن سلطات كييف تتعمد تقليل أرقام القتلى، في حين أن المقابر الأوكرانية تعاني من نفاد المساحات المتاحة للدفن.

وكان زيلينسكي قد ذكر في فبراير من العام الماضي في مقابلة مع الصحفي البريطاني بيرس مورغان أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ فبراير 2022 بلغت 45.100 قتيل ونحو 390 ألف جريح.

وفي أبريل 2025، صرّح في مقابلة مع شبكة “سي بي إس” بأن القوات الأوكرانية فقدت نحو 100 ألف جندي منذ عام 2022.

في المقابل، أعلنت الأركان الروسية في فبراير الماضي، أن خسائر الجيش الأوكراني بلغت 590 ألف فرد خلال عام 2024 وحده، وفاقت المليون قتيل على أدنى تقدير منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي سبتمبر 2025 أعلن قائد القوات الروسية الخاصة “أحمد” أبتي علاء الدينوف، أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت 1.7 مليون فرد منذ بداية العملية العسكرية الخاصة.

وأكد روديون ميروشنيك سفير الخارجية الروسية المفوض لشؤون جرائم نظام كييف، أن زيلينسكي يرفض استلام جثث الجنود الأوكرانيين خشية أن يكشف ذلك الحجم الحقيقي لخسائر قوات كييف.

وفي سياق متصل، قالت النائبة في البرلمان الأوكراني تاتيانا تشيرنوفول، إن المناصب القيادية في الجيش الأوكراني بات يشغلها في الغالب أشخاص يضحون بالجنود ويتعاملون معهم باعتبارهم “موردا” قابلا للاستنزاف.