الطاقة النيابية : الانتقال إلى شرائح أعلى وراء ارتفاع بعض فواتير الكهرباء

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:أكّد عضو لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، نسيم العبادي، عدم وجود أي خلل في فواتير الكهرباء، مشيرا إلى أن الارتفاع في قيمة بعض الفواتير يعود إلى زيادة الاستهلاك والانتقال من شريحة إلى شريحة أعلى، مع وجود تطابق كامل بين قيمة الفاتورة وحجم الصرف.
وأوضحت العبادي أنه تم التعامل مع نحو 85 شكوى، حيث جرى تحريرها وتدقيقها من خلال فحوصات فنية ميدانية، وتبيّن أن جميع هذه الشكاوى تتعلق بارتفاع فواتير الكهرباء نتيجة اختلاف نمط الاستهلاك.
وكانت اللجنة المشكّلة لمتابعة شكاوى ارتفاع فواتير الكهرباء، والتحقق منها فنيا وميدانيا، قد أكدت صحة الفواتير وسلامة العدادات والإجراءات الفنية المعتمدة، وعدم وجود أي خلل تقني، وفقا لبيان صادر عنها.
وأجرت اللجنة، التي شُكّلت بتوصية من لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وعضوية ممثلين عن نقابة المهندسين الأردنيين والجمعية العلمية الملكية، إضافة إلى عضو مراقب من لجنة الطاقة النيابية، كشفا ميدانيا على نحو 20% من الشكاوى في مختلف محافظات المملكة.
وأكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن استمرارها في أداء دورها الرقابي والفني بكل شفافية ومسؤولية، ومتابعة الشكاوى الواردة عبر القنوات الرسمية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية والتنظيمية اللازمة وفق الأطر القانونية المعمول بها، بما يضمن حماية حقوق المشتركين وصون نزاهة منظومة الكهرباء.


