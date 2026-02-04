الأردن والاتحاد الأوروبي يعقدان أول حوار أمني ودفاعي في عمّان

وطنا اليوم:استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، نائب الأمين العام للسلام والأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) تشارلز فريز.

وأكّد الصفدي خلال اللقاء متانة الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي والحرص على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات ومنها الدفاعية والأمنية، وأهمية البناء على مخرجات القمة الأردنية الأوروبية التي استضافتها عمّان في 8 كانون الثاني 2026.

وبحث اللقاء الأوضاع الإقليمية، خصوصا في التطورات في غزة والضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان قد عُقد في مقر الوزارة اليوم أول حوار أمني ودفاعي بين الاتحاد الأوروبي والأردن برئاسة الأمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز ونائب الأمين العام للسلام والأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) تشارلز فريز.

يأتي الحوار في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي ومتابعة لمخرجات القمة الأولى بين الأردن والاتحاد الأوروبي.