فتح باب التقدم لأراضٍ سكنية بشروط ميسّرة في ضاحية الأميرة إيمان

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، عن بدء استقبال طلبات الاستفادة من قطع أراضٍ سكنية مخدومة في مشروع ضاحية الأميرة إيمان/6 في سحاب، والمخصصة لأبناء محافظة العاصمة، وذلك بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني الـ 64.

وكشفت المؤسسة لوكالة الأنباء الأردنية، إن تقديم الطلبات سيكون إلكترونيا اعتبارا من غد الخميس ولغاية نهاية دوام يوم الأربعاء 18 الشهر الحالي، داعية الراغبين بالاستفادة إلى الاطلاع على الشروط والوثائق المطلوبة عبر موقع المؤسسة الإلكتروني.

ويوفر المشروع قطع أراضٍ سكنية مخدومة بالكامل (طرق، مياه، كهرباء)، وبآلية تمويل ميسّرة تشمل دفعة أولى بنسبة 5 بالمئة من ثمن القطعة، وتقسيط باقي الثمن مباشرة للمؤسسة لمدة تصل إلى 10 سنوات، وبفائدة 5 بالمئة أو ما يعادلها وفق نظام المرابحة الإسلامية.

وتتراوح مساحات القطع بين 345 إلى 630 مترا مربعا، وبأسعار تتراوح بين 14.9 و 30 ألف دينار للقطعة، فيما تتراوح قيمة الدفعة الأولى بين 746 و1500دينار، والقسط الشهري بين 151 و303 دنانير.

وبحسب الإعلان، يشترط للاستفادة أن يكون مقدم الطلب أردنيا، وأتم 18 من عمره، ومقيمًا أو عاملاً في محافظة العاصمة، وألا يكون قد استفاد سابقا من مشاريع المؤسسة، وألا يكون هو أو أي من أبنائه القُصّر مالكا لأرض أو عقار صالح للسكن في المحافظة ذاتها.

وأكدت المؤسسة ضرورة تفعيل الهوية الرقمية (سند) قبل التقدم بالطلب عبر الرابط الإلكتروني المخصص، مبينة أنه يمكن للراغبين بالاستفادة الاطلاع على فيديو توضيحي يبيّن خطوات تقديم الطلب عبر موقع المؤسسة الرسمي .

كما أكدت المؤسسة أن استقبال الطلبات سيتم حصريا عبر القنوات الإلكترونية خلال الفترة المحددة، داعية من تنطبق عليهم الشروط إلى الإسراع بالتقديم والاستفادة من التسهيلات التي يوفرها المشروع.

وحددت الأوراق المطلوبة الواجب إرفاقها مع الطلب الإلكتروني وهي صور سارية المفعول عن بطاقة الأحوال المدنية، وشهادة تعيين للعسكريين، و دفتر العائلة، بالإضافة إلى كتاب من الجهة التي يعمل بها المتقدم للاستفادة يبين تاريخ التعيين والمحافظة التي يتبع لها مركز العمل (للموظفين في القطاع العام )، وكشف راتب حديث (للموظفين في القطاع العام والعسكريين)، وصورة عن قرار التقاعد يبين مدة الخدمة الفعلية (للمتقاعدين من القطاع العام والعسكريين)، وحجة إعالة (في حال كان الأبناء غير مضافين في دفتر العائلة / للمطلق أو الأرمل)، وإرفاق بطاقة أبناء أردنيات (للمتزوجة من غير أردني)، وإثبات الاقامة لمقدم الطلب (يجب ارفاق واحدة على الأقل)، وشهادة مدرسية حديثة مختومة بختم وزارة التربية و التعليم في حال وجود أبناء على مقاعد الدراسة، وفاتورة كهرباء أو مياه حديثة (باسم مقدم الطلب / باسم والد مقدم الطلب في حال كان مقدم الطلب أعزب) تبين مكان الإقامة.

وأما الأوراق الإضافية المطلوبة (للطلب المشترك بين الأزواج)، فهي صورة عن بطاقة الأحوال المدنية، وشهادة تعيين للعسكريين، وكتاب من الدائرة او الجهة المعنية يبين تاريخ التعيين والمحافظة التي يتبع لها مركز العمل (للموظفين في القطاع العام)، وصورة عن قرار التقاعد يبين مدة الخدمة الفعلية (للمتقاعدين من القطاع العام والمتقاعدين العسكريين).