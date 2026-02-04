اعتبارا من الأحد.. طوارئ الأميرة بسمة تنتقل كليا إلى المبنى الجديد

وطنا اليوم:​أعلن مدير مستشفى الأميرة بسمة التعليمي، الدكتور إبراهيم شهابات، عن بدء المرحلة الانتقالية النهائية لخدمات الإسعاف والطوارئ، مؤكداً الجاهزية الكاملة لاستقبال المراجعين في الصرح الطبي الجديد الذي يمثل نقلة نوعية في القطاع الصحي بمحافظة إربد.

​وصرح الدكتور شهابات أنه، وبناءً على خطة التشغيل المعتمدة، سيتم إيقاف العمل تماماً في قسم الطوارئ القديم اعتباراً من الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد الموافق 8/2/2026، مشدداً على أن الكوادر الطبية والتمريضية ستكون على أهبة الاستعداد في المبنى الجديد لاستقبال كافة الحالات الطارئة منذ اللحظة الأولى للإغلاق.

​وأوضح شهابات أن هذا الإجراء يأتي تماشياً مع الرؤية الملكية في تطوير المنظومة الصحية، حيث تم تجهيز قسم الطوارئ الجديد بأحدث التقنيات الطبية العالمية والمختبرات المتخصصة، بالإضافة إلى زيادة عدد الأسرة والكوادر الإسعافية لضمان تقديم الرعاية الفورية للمرضى وتقليل زمن الانتظار الذي كان يعاني منه القسم القديم.

​وفي ختام تصريحه، دعا مدير المستشفى المواطنين إلى الالتزام بالموعد المحدد والتوجه مباشرة إلى مبنى الطوارئ الجديد في حال حدوث أي طارئ، مهيباً بالجميع التعاون مع فرق التنظيم والأمن في المستشفى لضمان انسيابية حركة سيارات الإسعاف والمراجعين خلال الساعات الأولى من الانتقال، بما يخدم مصلحة المريض أولاً وأخيراً