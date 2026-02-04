وطنا اليوم:ضبط العاملون في إدارة السير خمس مركبات شاركت بتعطيل حركة السير واغلاق الطريق العام والمسير بشكل مواكب في محافظة العقبة ( ما ظهر في مقطع فيديو جرى نشره على وسائل التواصل الاجتماعي).
كما وظهرت خلاله مركبة يقوم سائقها بقيادتها بطريقة متهورة واستعراضية ، مما شكّل خطراً على الأشخاص ومستخدمي الطريق وعطل حركة السير .
حيث تم اتخاذ الاجراءات القانرنية بحق السائقين وحجز المركبات للمدد القانونية المحددة في ساحات الحجز المخصصة لذلك
السير : ضبط المركبات التي ظهرت تسير بشكل مواكب وسائق احداها يقوم بالتشحيط
