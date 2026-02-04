بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

السير : ضبط المركبات التي ظهرت تسير بشكل مواكب وسائق احداها يقوم بالتشحيط

ساعتين ago
السير : ضبط المركبات التي ظهرت تسير بشكل مواكب وسائق احداها يقوم بالتشحيط

وطنا اليوم:ضبط العاملون في إدارة السير خمس مركبات شاركت بتعطيل حركة السير واغلاق الطريق العام والمسير بشكل مواكب في محافظة العقبة ( ما ظهر في مقطع فيديو جرى نشره على وسائل التواصل الاجتماعي).
كما وظهرت خلاله مركبة يقوم سائقها بقيادتها بطريقة متهورة واستعراضية ، مما شكّل خطراً على الأشخاص ومستخدمي الطريق وعطل حركة السير .
حيث تم اتخاذ الاجراءات القانرنية بحق السائقين وحجز المركبات للمدد القانونية المحددة في ساحات الحجز المخصصة لذلك


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:51

وزارة البيئة تنتج أكياس السيارات القابلة لإعادة الاستخدام

12:48

وفد سوري يزور النزاهة ويطلع على تجربة الهيئة بمكافحة الفساد

12:45

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة

12:28

أردني يعثر على 200 ألف درهم ويسلمها .. وشرطة دبي تكرمه

12:16

مسؤول يؤكد : طهران أبلغت واشنطن أنها لن تبحث إلا النووي

12:08

إجراءات فنية وبدنية في أندية المحترفين لمواجهة ضغط المباريات

12:05

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعلن نتائج الحوار الوطني حول التعديلات التي يحتاجها قانون الضمان

11:38

350 ديناراً .. تفاصيل أسعار تذاكر حفل شاكيرا المرتقب في الأردن

11:30

لقاء بن سلمان وإردوغان: قلق من تدهور أوضاع غزة ودعم لجهود حكومة دمشق

11:17

إنجاز معالجات هندسية لـ 52 موقعا تضررت من السيول والانهيارات بكلفة 9 ملايين دينار

11:11

سلطات الاحتلال تلغي سفر مرضى غزة عبر رفح

11:09

الأستاذ عماد الشملان … رحلةُ كفاحٍ صادقة، وعطاءٍ هادئ، وتميّزٍ نبت من العمل

وفيات
وفيات الأربعاء 4 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 3 – 2 – 2026طلال أبوعزاله وعائلته ينعون دولة الفقيد احمد عبيداتوفاة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيداتوفيات الإثنين 2 – 2 – 2026