350 ديناراً .. تفاصيل أسعار تذاكر حفل شاكيرا المرتقب في الأردن

ساعتين ago
وطنا اليوم:تستعد مدينة العقبة لاستقبال النجمة العالمية شاكيرا بعد عيد الفطر المبارك، لإحياء حفل غنائي هو الأول لها في المملكة ضمن جولتها “النساء لا يبكين”.
وبحسب رصد فإن جميع تذاكر الدرجة الخاصة والتي بلغ سعرها 350 دينار قد نفذت بالكامل، في حين ان تذاكر فئات اخرى تبدأ من سعر 85 دينار للتذكرة.
و وفق مصادر فإن سعر التذكرة قد يصل من 400 الى 500 دينار في السوق السوداء .
الإعلان عن الحفل أطلق موجة من الاستهجان بين نشطاء التواصل الاجتماعي، الذين انتقدوا أسعار التذاكر المرتفعة التي قد تصل إلى 400 دينارا، ورأى نشطاء أن مظاهر البذخ لا تتوافق مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة أو الظروف السياسية الحالية التي تمر بها المنطقة.


