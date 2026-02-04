بنك القاهرة عمان
نقل حياة الفهد إلى العناية المركزة في الكويت بعد عودتها من لندن

3 ساعات ago
نقل حياة الفهد إلى العناية المركزة في الكويت بعد عودتها من لندن

وطنا اليوم:أصدرت مؤسسة الفهد بيانا كشفت فيه مستجدات الحالة الصحية للفنانة الكويتية حياة الفهد، مؤكدة أنها ترقد حاليا تحت الملاحظة الطبية الدقيقة داخل أحد أقسام العناية المركزة في الكويت، وذلك عقب عودتها من رحلة علاج في لندن لم تسفر عن النجاح المطلوب.
وجاء في البيان الذي نشرته المؤسسة عبر الصفحة الرسمية للفنانة الكويتية أن رحلة العلاج لم تحقق النتائج المطلوبة بسبب شدة الإصابة بالجلطة. وبناء على التقارير الطبية، تقرر استكمال علاجها داخل الكويت، حيث لا تزال تخضع للرعاية الطبية داخل العناية المركزة، وبحسب توصيات الفريق الطبي مُنع استقبال الزيارات في الوقت الحالي.
وكانت الفنانة -البالغة من العمر 77 عاما- قد تعرضت لأزمة صحية في أغسطس/آب الماضي، نقلت على إثرها إلى المستشفى بعد إصابتها بجلطة دماغية.
وفي تصريحات سابقة لمدير أعمالها يوسف الغيث، أوضح أن الفنانة الكويتية كانت قد خضعت قبلها بأسابيع لعملية قسطرة في القلب، إلا أن إصابتها اللاحقة بالجلطة الدماغية انعكست على حالتها الصحية، مع التأكيد على أن وظائفها الحيوية لم تتأثر، وتم على إثر ذلك إدخالها إلى العناية المشددة.
وكانت أسرة حياة الفهد قد أعلنت عن إصابتها بالجلطة عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام، ما أثار قلق جمهورها داخل الكويت وخارجها، وأطلق موجة من التضامن والتعاطف من زملائها في الوسط الفني ومحبيها، الذين دعوا لها بالشفاء العاجل، ومنهم خالد عبد الله المظفر، والفنان والمنتج باسم عبد الأمير، والفنانة زهرة عرفات، والفنانة شيماء علي. حيث تصدر اسم الفنانة الملقبة بسيدة الشاشة الخليجية محركات البحث.
وعبر مسيرة فنية امتدت لأكثر من ستة عقود، منذ انطلاقتها في ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم، استطاعت حياة الفهد أن ترسخ مكانتها كإحدى أبرز نجمات الفن الخليجي، من خلال أدوار متنوعة أسهمت في تشكيل ملامح الدراما الكويتية والخليجية على حد سواء.
ومن أبرز أعمالها الدرامية “الجدة لولوة” و”غنيمة وغنايم” و”حبر العيون” و”حصة قلم” و”أم هارون”، وفي عام 2023 قدمت “قرة عينك”، فيما شاركت في موسم رمضان عام 2025 بمسلسل “أفكار أمي”، الذي يعد آخر مشاركاتها الدرامية


